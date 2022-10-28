Согласно результатам специального исследования компании Gradus Research, более 70% украинцев с начала полномасштабной войны испытывают стресс и сильное нервное напряжение и только 7% обращались за помощью к специалистам.
Выяснилось также, что среди самых частых причин такого сложного эмоционального состояния украинцы назвали:
- страх за безопасность близких и свою собственную (60%);
- ухудшение финансового положения из-за потери работы (42%);
- страх потерять имущество (37%);
- страх умереть (37%);
- разлуку с родными (32%).
— В целом в обществе преобладают напряженность, надежда и усталость. Негативные состояния в большинстве случаев не находят выхода, поэтому людям становится хуже, — говорится в пресс-релизе компании.
Сообщается, что основными барьерами, из-за которых украинцы не обращаются за специализированной помощью, названы:
- ощущение, что тяжесть проблемы недостаточна для записи к специалисту;
- убеждение, что с тяжелым психологическим состоянием можно справиться самостоятельно;
- предубеждения и стереотипы в отношении психологической помощи, которые существуют в обществе.
— Несмотря на высокие уровни стресса, только 7% граждан имели опыт обращения к психологу/психотерапевту и только 1% имеют регулярные сессии. Другие же убегают от реальности в интернет, фильмы, разговоры с друзьями и алкоголь, — отмечают исследователи.
Отмечается, что результаты исследования будут использованы при работе над Национальной программой психического здоровья и психосоциальной поддержки, создание которой инициировала первая леди Елена Зеленская.
Источник: Gradus Research