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Градус эмоций: более 70% украинцев испытывают стресс и только 7% обратились за помощью

28 октября 2022, 09:51
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
психолог
Источник: Depositphotos

Согласно результатам специального исследования компании Gradus Research, более 70% украинцев с начала полномасштабной войны испытывают стресс и сильное нервное напряжение и только 7% обращались за помощью к специалистам.

Выяснилось также, что среди самых частых причин такого сложного эмоционального состояния украинцы назвали:

  • страх за безопасность близких и свою собственную (60%);
  • ухудшение финансового положения из-за потери работы (42%);
  • страх потерять имущество (37%);
  • страх умереть (37%);
  • разлуку с родными (32%).
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— В целом в обществе преобладают напряженность, надежда и усталость. Негативные состояния в большинстве случаев не находят выхода, поэтому людям становится хуже, — говорится в пресс-релизе компании.

Сообщается, что основными барьерами, из-за которых украинцы не обращаются за специализированной помощью, названы:

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  • ощущение, что тяжесть проблемы недостаточна для записи к специалисту;
  • убеждение, что с тяжелым психологическим состоянием можно справиться самостоятельно;
  • предубеждения и стереотипы в отношении психологической помощи, которые существуют в обществе.

— Несмотря на высокие уровни стресса, только 7% граждан имели опыт обращения к психологу/психотерапевту и только 1% имеют регулярные сессии. Другие же убегают от реальности в интернет, фильмы, разговоры с друзьями и алкоголь, — отмечают исследователи.

Отмечается, что результаты исследования будут использованы при работе над Национальной программой психического здоровья и психосоциальной поддержки, создание которой инициировала первая леди Елена Зеленская.

Источник: Gradus Research

Теги
Війна в Україні Опрос психічні розлади
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