Согласно результатам специального исследования компании Gradus Research, более 70% украинцев с начала полномасштабной войны испытывают стресс и сильное нервное напряжение и только 7% обращались за помощью к специалистам.

Выяснилось также, что среди самых частых причин такого сложного эмоционального состояния украинцы назвали:

страх за безопасность близких и свою собственную (60%);

ухудшение финансового положения из-за потери работы (42%);

страх потерять имущество (37%);

страх умереть (37%);

разлуку с родными (32%).

— В целом в обществе преобладают напряженность, надежда и усталость. Негативные состояния в большинстве случаев не находят выхода, поэтому людям становится хуже, — говорится в пресс-релизе компании.

Сообщается, что основными барьерами, из-за которых украинцы не обращаются за специализированной помощью, названы:

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ощущение, что тяжесть проблемы недостаточна для записи к специалисту;

убеждение, что с тяжелым психологическим состоянием можно справиться самостоятельно;

предубеждения и стереотипы в отношении психологической помощи, которые существуют в обществе.

— Несмотря на высокие уровни стресса, только 7% граждан имели опыт обращения к психологу/психотерапевту и только 1% имеют регулярные сессии. Другие же убегают от реальности в интернет, фильмы, разговоры с друзьями и алкоголь, — отмечают исследователи.

Отмечается, что результаты исследования будут использованы при работе над Национальной программой психического здоровья и психосоциальной поддержки, создание которой инициировала первая леди Елена Зеленская.

Источник: Gradus Research