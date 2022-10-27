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Последствия будут критическими: Ляшко оценил психическое здоровье украинцев после войны

27 октября 2022, 16:37
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
психолог
Источник: Depositphotos

Последствия полномасштабного вторжения России будут иметь критические последствия для психического здоровья украинцев. Об этом министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил во время пресс-конференции.

По словам министра, такого уровня войны при существующей доказательной базе психологической и психиатрической помощи не было в предыдущие конфликты.

— Сегодня мы видим новый фактор, влияние которого на состояние психического здоровья будет исследоваться десятилетиями, — отметил Ляшко.

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По его словам, к этому фактору добавляется еще и высокий уровень информатизации.

— То, что мы видели, особенно в первые дни войны, происходило почти в прямом эфире. В том числе, и люди гибли в прямом эфире. И это имеет существенное влияние на всех, кто смотрел это, — сказал Виктор Ляшко.

Министр призвал не стесняться обращаться за психологической поддержкой. По его словам, с начала войны к психологам и психиатрам обратилось 650 тыс. человек. Они уже получили помощь.

Как сообщалось, по прогнозам Министерства здравоохранения, более 15 млн украинцев будут нуждаться в психологической помощи после завершения войны.

Источник
УНИАН
Теги
Війна в Україні медична допомога психічні розлади статистика
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