Наслідки повномасштабного вторгнення Росії матимуть критичні наслідки для психічного здоров’я українців. Про це міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко заявив під час пресконференції.

За словами міністра, такого рівня війни при наявній доказовій базі психологічної та психіатричної допомоги не було в попередні конфлікти.

– Сьогодні ми бачимо новий фактор, вплив якого на стан психічного здоров’я буде досліджуватися десятиліттями, – зазначив Ляшко.

Зараз дивляться

За його словами, до цього фактору додається ще й високий рівень інформатизації.

– Те, що ми бачили, особливо в перші дні війни, відбувалося майже в прямому ефірі. Зокрема, і люди гинули в прямому ефірі. І це має суттєвий вплив на всіх, хто дивиться це, – сказав Віктор Ляшко.

Міністр закликав не соромитися звертатися за психологічною підтримкою. За його словами, з початку війни до психологів і психіатрів звернулося 650 тис. осіб. Вони вже отримали допомогу.

Як повідомлялося, за прогнозами Міністерства охорони здоров’я, понад 15 млн українців потребуватимуть психологічної допомоги після завершення війни.