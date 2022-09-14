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Психологічний стан українців: 40% респондентів зазнали загрози життю, а 16% втратили близьких

14 Вересня 2022, 14:33
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
психічне здоров'я

В Україні провели дослідження психологічного стану населення. Результати, висновки та рекомендації будуть враховані в процесі реалізації Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, ініційованої Оленою Зеленською. 

Дослідження провели методом онлайн-опитування на панелі Kantar Україна за участі БФ адаптації до мирного життя Майнді. В опитуванні добровільно взяли участь люди віком 18-55 років з міст України, де мешкає понад 50 тис. жителів.

Методологія дослідження, його індикатори та опитувальник базуються на наукових розробках Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України.

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– Уроки, засвоєні з інших надзвичайних ситуацій, свідчать, що війна матиме прямі й опосередковані наслідки для психічного здоров’я та благополуччя українців, – повідомила генеральна директорка директорату медичних послуг МОЗ України Олександра Машкевич.

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, 20% населення, яке упродовж останніх 10 років проживає в постраждалих від військових конфліктів районах, має певну форму психічного розладу: від легкої депресії і тривожності до психозу. Майже кожна десята особа має психічний розлад помірного або тяжкого ступеня.

Машкевич зазначила, якщо ми прогнозуємо, що 15,7 млн осіб в Україні потребуватимуть психологічної допомоги, то 3,5 млн із них матимуть певний розлад психічного здоров’я, а 8,7 тис. осіб матимуть психічний розлад помірного або тяжкого ступеня.

психологічне опутивання
психологічне опутивання
психологічне опутивання
психологічне опутивання
психологічне опутивання
психологічне опутивання
психологічне опутивання
психологічне опутивання
психологічне опутивання
психологічне опутивання
психологічне опутивання
психологічне опутивання
психологічне опутивання
психологічне опутивання
Психологічний стан українців: 40% респондентів зазнали загрози життю, а 16% втратили близьких / 7 зображень

Ключові висновки дослідження

1. Попри важкі обставини, бойові дії, суб’єктивна оцінка психологічного благополуччя українців досить висока – 6,7 бала з 9 можливих. Це характерно для всіх демографічних груп і регіонів.

Найбільший внесок у відчуття психологічного благополуччя припадає на високу самооцінку – позитивне ставлення респондентів до самих себе.

У той же час такі інструментальні складові благополуччя як здатність до саморегуляції емоцій та опанування ними або здатність справлятися з життєвими викликами оцінюються гірше.

Така ситуація свідчить про те, що фаза психологічної мобілізації в суспільстві у зв’язку з війною ще триває, але ресурсів для її подальшого підтримання може бракувати.

Суб’єктивна оцінка психологічного благополуччя серед вимушено переміщених осіб, які продовжують перебувати в евакуації, є нижчою, ніж серед тих, хто не був переміщений, або вже повернувся додому.

2. Виявилося, що:

  • 40% опитаних зазнали загрози власному життю та/або були свідками таких загроз у зв’язку з бойовими діями та/або під обстрілами.
  • Понад 41% громадян мають родичів або близьких, які перебували чи перебувають у зоні бойових дій, зокрема 16% втратили когось з близьких.
  • Перебували в окупації та зазнали безпосередньої загрози насильства 6% респондентів.
  • Кожен двадцятий опитаний (5%) пережив або став свідком усіх зазначених типів травмівних подій (обстріли, загроза життю близьких, окупація або полон).
  • Лише 9% громадян у жодний спосіб не стикалися з жодною такою подією за період повномасштабної війни.
  • Понад 90% опитаних мали прояви хоча б одного з симптомів посттравматичного стресового розладу, а 57% громадян перебувають в зоні ризику розвитку ПТСР.
  • Близько 70% респондентів не відчували потреби звертатися по психологічну допомогу протягом останнього місяця.
  • Лише 3% респондентів отримували таку допомогу і ще 23% хотіли б звернутися до психолога.
  • Майже половина (45%) респондентів визнають, що їм потрібно наважитися, щоб звернутися по психологічну допомогу.
  • Ще близько третини громадян (30%) готові отримувати психологічну допомогу лише на безоплатній основі.
  • Лише 34% респондентів знають, куди вони могли б звернутися по допомогу в разі необхідності, причому серед людей віком 41-55 років частка таких менша – 24%.

3. Перспективи повоєнного відновлення України значною мірою залежать від поширення в суспільстві культури психологічного здоров’я, яка передбачає передусім готовність розпізнати наявні проблеми і звернутися по допомогу в разі необхідності.

Повномасштабна війна на території України несе серйозні загрози психологічному здоров’ю переважної більшості населення. І протидія цим загрозам та подолання їх наслідків вимагає організації національної системи заходів зі збереження та відновлення психологічного здоров’я громадян:

  • створення мережі центрів (ресурсів, платформ, гарячих ліній) психологічної допомоги населенню, зокрема й на безоплатній основі;
  • реалізація широкомасштабної просвітницької кампанії в ЗМІ, спрямованої на популяризацію культури турботи про психічне здоров’я;
  • розробка єдиних стандартів інформаційного висвітлення подій війни з метою уникнення вторинної травматизації аудиторії через медіа і неухильного дотримання медіаспільнотою цих стандартів протягом дії воєнного стану.
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Вагому роль в координації зусиль професійної психологічної спільноти, центрів ухвалення цивільних і військових рішень може зіграти Національна програма психічного здоров’я українців.

Фото: БФ Майнді

Джерело
МОЗ
Теги
МОЗ психічні розлади соцопитування
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