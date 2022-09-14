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Психологическое состояние украинцев: 40% респондентов подверглись угрозе жизни, а 16% потеряли близких

14 сентября 2022, 14:33
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
психічне здоров'я

В Украине  было проведено исследование психологического состояния населения. Результаты, выводы и рекомендации будут учтены в процессе реализации Национальной программы психического здоровья и психосоциальной поддержки, инициированной Еленой Зеленской.

Исследования провели методом онлайн-опроса на панели Kantar Украина. В опросе добровольно приняли участие люди в возрасте 18-55 лет из городов Украины, где проживают более 50 тыс. жителей.

Методология исследования, его индикаторы и опросник основаны на научных разработках Института социальной и политической психологии Национальной академии педагогических наук Украины.

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— Уроки, усвоенные из других чрезвычайных ситуаций, свидетельствуют, что война будет иметь прямые и косвенные последствия для психического здоровья и благополучия украинцев, — сообщила генеральный директор директората медицинских услуг Минздрава Украины Александр Машкевич.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, 20% населения, проживающего в последние 10 лет в пострадавших от военных конфликтов районах, имеет определенную форму психического расстройства: от легкой депрессии и тревожности до психоза. Почти каждый десятый человек имеет психическое расстройство умеренной или тяжелой степени.

Машкевич отметила, если мы прогнозируем, что 15,7 млн ​​человек в Украине нуждаются в психологической помощи, то 3,5 млн из них будут иметь определенное расстройство психического здоровья, а 8,7 тыс. человек будут иметь психическое расстройство умеренной или тяжелой степени.

 

 

 

 

 

 

психологічне опутивання
психологічне опутивання
психологічне опутивання
психологічне опутивання
психологічне опутивання
психологічне опутивання
психологічне опутивання
психологічне опутивання
психологічне опутивання
психологічне опутивання
психологічне опутивання
психологічне опутивання
психологічне опутивання
психологічне опутивання
Психологическое состояние украинцев: 40% респондентов подверглись угрозе жизни, а 16% потеряли близких / 7 images

Ключевые выводы исследования

1. Несмотря на тяжелые обстоятельства, боевые действия субъективная оценка психологического благополучия украинцев достаточно высока – 6,7 балла из 9 возможных. Это характерно для всех демографических групп и регионов.

Наибольший вклад в чувство психологического благополучия приходится на высокую самооценку – положительное отношение респондентов к самим себе.

В то же время такие инструментальные составляющие благополучия как способность к саморегуляции эмоций и овладение ими или способность справляться с жизненными вызовами оцениваются хуже.

Такая ситуация свидетельствует о том, что фаза психологической мобилизации в обществе в связи с войной еще продолжается, но ресурсов для ее дальнейшей поддержки может не хватать.

Субъективная оценка психологического благополучия среди вынужденно перемещенных лиц, продолжающих находиться в эвакуации, ниже, чем среди тех, кто не был перемещен, или уже вернулся домой.

2. Оказалось, что:

  • 40% опрошенных подверглись угрозе собственной жизни и/или были свидетелями таких угроз в связи с боевыми действиями и/или под обстрелами.
  • Более 41% граждан имеют родственников или близких, которые находились или находятся в зоне боевых действий, из которых 16% потеряли кого-то из близких.
  • Находились в оккупации и подверглись непосредственной угрозе насилия 6% респондентов.
  • Каждый двадцатый опрошенный (5%) пережил или стал свидетелем всех указанных типов травмирующих событий (обстрелы, угроза жизни близких, оккупация или плен).
  • Только 9% граждан никоим образом не сталкивались ни с таким событием за период полномасштабной войны.
  • Более 90% опрошенных имели проявления хотя бы одного из симптомов посттравматического стрессового расстройства, а 57% граждан находятся в зоне риска развития ПТСР.
  • Около 70% респондентов не испытывали необходимости обращаться за психологической помощью в течение последнего месяца.
  • Только 3% респондентов получали такую ​​помощь и еще 23% хотели бы обратиться к психологу.
  • Почти половина (45%) респондентов признают, что им нужно решиться, чтобы обратиться за психологической помощью.
  • Еще около трети граждан (30%) готовы получать психологическую помощь только на безвозмездной основе.
  • Лишь 34% респондентов знают, куда они могли бы обратиться за помощью в случае необходимости, причем среди людей в возрасте 41-55 лет доля таких меньше – 24%.

3. Перспективы послевоенного восстановления Украины в значительной степени зависят от распространения в обществе культуры психологического здоровья, которая предполагает прежде готовность распознать имеющиеся проблемы и обратиться за помощью в случае необходимости.

Полномасштабная война на территории Украины несет серьезные угрозы психологическому здоровью большинства населения. И противодействие этим угрозам и преодоление их последствий требует организации национальной системы мер по сохранению и восстановлению психологического здоровья граждан:

  • создание сети центров (ресурсов, платформ, горячих линий) психологической помощи населению, в том числе на безвозмездной основе;
  • реализация широкомасштабной просветительской кампании в СМИ, направленной на популяризацию культуры заботы о психическом здоровье;
  • разработка единых стандартов информационного освещения событий войны во избежание вторичной травматизации аудитории через медиа и неукоснительного соблюдения медиасообществом этих стандартов в течение действия военного положения.
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Весомую роль в координации усилий профессионального психологического сообщества, центров принятия гражданских и военных решений может сыграть Национальная программа психического здоровья украинцев.

Источник: БФ Майнди

Фото: БФ Майнди

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