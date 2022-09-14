В Украине было проведено исследование психологического состояния населения. Результаты, выводы и рекомендации будут учтены в процессе реализации Национальной программы психического здоровья и психосоциальной поддержки, инициированной Еленой Зеленской.

Исследования провели методом онлайн-опроса на панели Kantar Украина. В опросе добровольно приняли участие люди в возрасте 18-55 лет из городов Украины, где проживают более 50 тыс. жителей.

Методология исследования, его индикаторы и опросник основаны на научных разработках Института социальной и политической психологии Национальной академии педагогических наук Украины.

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— Уроки, усвоенные из других чрезвычайных ситуаций, свидетельствуют, что война будет иметь прямые и косвенные последствия для психического здоровья и благополучия украинцев, — сообщила генеральный директор директората медицинских услуг Минздрава Украины Александр Машкевич.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, 20% населения, проживающего в последние 10 лет в пострадавших от военных конфликтов районах, имеет определенную форму психического расстройства: от легкой депрессии и тревожности до психоза. Почти каждый десятый человек имеет психическое расстройство умеренной или тяжелой степени.

Машкевич отметила, если мы прогнозируем, что 15,7 млн ​​человек в Украине нуждаются в психологической помощи, то 3,5 млн из них будут иметь определенное расстройство психического здоровья, а 8,7 тыс. человек будут иметь психическое расстройство умеренной или тяжелой степени.

Психологическое состояние украинцев: 40% респондентов подверглись угрозе жизни, а 16% потеряли близких / 7 images

Ключевые выводы исследования

1. Несмотря на тяжелые обстоятельства, боевые действия субъективная оценка психологического благополучия украинцев достаточно высока – 6,7 балла из 9 возможных. Это характерно для всех демографических групп и регионов.

Наибольший вклад в чувство психологического благополучия приходится на высокую самооценку – положительное отношение респондентов к самим себе.

В то же время такие инструментальные составляющие благополучия как способность к саморегуляции эмоций и овладение ими или способность справляться с жизненными вызовами оцениваются хуже.

Такая ситуация свидетельствует о том, что фаза психологической мобилизации в обществе в связи с войной еще продолжается, но ресурсов для ее дальнейшей поддержки может не хватать.

Субъективная оценка психологического благополучия среди вынужденно перемещенных лиц, продолжающих находиться в эвакуации, ниже, чем среди тех, кто не был перемещен, или уже вернулся домой.

2. Оказалось, что:

40% опрошенных подверглись угрозе собственной жизни и/или были свидетелями таких угроз в связи с боевыми действиями и/или под обстрелами.

опрошенных подверглись угрозе собственной жизни и/или были свидетелями таких угроз в связи с боевыми действиями и/или под обстрелами. Более 41% граждан имеют родственников или близких, которые находились или находятся в зоне боевых действий, из которых 16% потеряли кого-то из близких.

граждан имеют родственников или близких, которые находились или находятся в зоне боевых действий, из которых потеряли кого-то из близких. Находились в оккупации и подверглись непосредственной угрозе насилия 6% респондентов.

респондентов. Каждый двадцатый опрошенный ( 5% ) пережил или стал свидетелем всех указанных типов травмирующих событий (обстрелы, угроза жизни близких, оккупация или плен).

) пережил или стал свидетелем всех указанных типов травмирующих событий (обстрелы, угроза жизни близких, оккупация или плен). Только 9% граждан никоим образом не сталкивались ни с таким событием за период полномасштабной войны.

граждан никоим образом не сталкивались ни с таким событием за период полномасштабной войны. Более 90% опрошенных имели проявления хотя бы одного из симптомов посттравматического стрессового расстройства, а 57% граждан находятся в зоне риска развития ПТСР.

опрошенных имели проявления хотя бы одного из симптомов посттравматического стрессового расстройства, а граждан находятся в зоне риска развития ПТСР. Около 70% респондентов не испытывали необходимости обращаться за психологической помощью в течение последнего месяца.

респондентов не испытывали необходимости обращаться за психологической помощью в течение последнего месяца. Только 3% респондентов получали такую ​​помощь и еще 23% хотели бы обратиться к психологу.

респондентов получали такую ​​помощь и еще 23% хотели бы обратиться к психологу. Почти половина ( 45% ) респондентов признают, что им нужно решиться, чтобы обратиться за психологической помощью.

) респондентов признают, что им нужно решиться, чтобы обратиться за психологической помощью. Еще около трети граждан ( 30% ) готовы получать психологическую помощь только на безвозмездной основе.

) готовы получать психологическую помощь только на безвозмездной основе. Лишь 34% респондентов знают, куда они могли бы обратиться за помощью в случае необходимости, причем среди людей в возрасте 41-55 лет доля таких меньше – 24%.

3. Перспективы послевоенного восстановления Украины в значительной степени зависят от распространения в обществе культуры психологического здоровья, которая предполагает прежде готовность распознать имеющиеся проблемы и обратиться за помощью в случае необходимости.

Полномасштабная война на территории Украины несет серьезные угрозы психологическому здоровью большинства населения. И противодействие этим угрозам и преодоление их последствий требует организации национальной системы мер по сохранению и восстановлению психологического здоровья граждан:

создание сети центров (ресурсов, платформ, горячих линий) психологической помощи населению, в том числе на безвозмездной основе;

реализация широкомасштабной просветительской кампании в СМИ, направленной на популяризацию культуры заботы о психическом здоровье;

разработка единых стандартов информационного освещения событий войны во избежание вторичной травматизации аудитории через медиа и неукоснительного соблюдения медиасообществом этих стандартов в течение действия военного положения.

Весомую роль в координации усилий профессионального психологического сообщества, центров принятия гражданских и военных решений может сыграть Национальная программа психического здоровья украинцев.

Источник: БФ Майнди

Фото: БФ Майнди