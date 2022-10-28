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Градус емоцій: понад 70% українців відчувають стрес і лише 7% звернулися по допомогу

28 Жовтня 2022, 09:51
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
психолог
Джерело: Depositphotos

Згідно з результатами спеціального дослідження компанії Gradus Research, більше 70% українців з початку повномасштабної війни відчувають стрес і сильне нервове напруження і лише 7% зверталися за допомогою до фахівців.

З’ясувалося також, що серед найчастіших причин такого складного емоційного стану українці назвали:

  • страх за безпеку близьких і свою власну (60%);
  • погіршення фінансового становища через втрату роботи (42%);
  • страх втратити майно (37%);
  • страх померти (37%);
  • розлуку з рідними (32%).
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– Загалом у суспільстві переважають напруженість, надія та втома. Негативні стани в більшості випадків не знаходять виходу, тому людям стає гірше, – йдеться в пресрелізі компанії.

Повідомляється, що основними бар’єрами, через які українці не звертаються за спеціалізованою допомогою, названі:

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  • відчуття, що тяжкість проблеми недостатня для запису до фахівця;
  • переконання, що з важким психологічним станом можна впоратися самостійно;
  • упередження та стереотипи щодо психологічної допомоги, які існують у суспільстві.

– Незважаючи на високий рівень стресу, лише 7% громадян мали досвід звернення до психолога/психотерапевта і лише 1% мають регулярні сесії. Інші ж тікають від реальності в інтернет, фільми, розмови з друзями і алкоголь, – відзначають дослідники.

Зазначається, що результати дослідження будуть використані при роботі над Національною програмою психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, створення якої ініціювала перша леді Олена Зеленська.

Джерело: Gradus Research

Теги
Війна в Україні Опитування психічні розлади
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