Згідно з результатами спеціального дослідження компанії Gradus Research, більше 70% українців з початку повномасштабної війни відчувають стрес і сильне нервове напруження і лише 7% зверталися за допомогою до фахівців.

З’ясувалося також, що серед найчастіших причин такого складного емоційного стану українці назвали:

страх за безпеку близьких і свою власну (60%);

погіршення фінансового становища через втрату роботи (42%);

страх втратити майно (37%);

страх померти (37%);

розлуку з рідними (32%).

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– Загалом у суспільстві переважають напруженість, надія та втома. Негативні стани в більшості випадків не знаходять виходу, тому людям стає гірше, – йдеться в пресрелізі компанії.

Повідомляється, що основними бар’єрами, через які українці не звертаються за спеціалізованою допомогою, названі:

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відчуття, що тяжкість проблеми недостатня для запису до фахівця;

переконання, що з важким психологічним станом можна впоратися самостійно;

упередження та стереотипи щодо психологічної допомоги, які існують у суспільстві.

– Незважаючи на високий рівень стресу, лише 7% громадян мали досвід звернення до психолога/психотерапевта і лише 1% мають регулярні сесії. Інші ж тікають від реальності в інтернет, фільми, розмови з друзями і алкоголь, – відзначають дослідники.

Зазначається, що результати дослідження будуть використані при роботі над Національною програмою психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, створення якої ініціювала перша леді Олена Зеленська.

Джерело: Gradus Research