Згідно з результатами спеціального дослідження компанії Gradus Research, більше 70% українців з початку повномасштабної війни відчувають стрес і сильне нервове напруження і лише 7% зверталися за допомогою до фахівців.
З’ясувалося також, що серед найчастіших причин такого складного емоційного стану українці назвали:
- страх за безпеку близьких і свою власну (60%);
- погіршення фінансового становища через втрату роботи (42%);
- страх втратити майно (37%);
- страх померти (37%);
- розлуку з рідними (32%).
– Загалом у суспільстві переважають напруженість, надія та втома. Негативні стани в більшості випадків не знаходять виходу, тому людям стає гірше, – йдеться в пресрелізі компанії.
Повідомляється, що основними бар’єрами, через які українці не звертаються за спеціалізованою допомогою, названі:
- відчуття, що тяжкість проблеми недостатня для запису до фахівця;
- переконання, що з важким психологічним станом можна впоратися самостійно;
- упередження та стереотипи щодо психологічної допомоги, які існують у суспільстві.
– Незважаючи на високий рівень стресу, лише 7% громадян мали досвід звернення до психолога/психотерапевта і лише 1% мають регулярні сесії. Інші ж тікають від реальності в інтернет, фільми, розмови з друзями і алкоголь, – відзначають дослідники.
Зазначається, що результати дослідження будуть використані при роботі над Національною програмою психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, створення якої ініціювала перша леді Олена Зеленська.
Джерело: Gradus Research