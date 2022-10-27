Офіс генпрокурора України разом з урядом і Global Survivors Fund розробляє програму репарацій для постраждалих від сексуального насильства під час повномасштабної війни.

Про це йшлося на зустрічі уповноваженої уряду з питань гендерної політики Катерини Левченко з операційним директором Global Survivors Fund Майєю Шах і керівником програм Фонду Кларою Сандовал.

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– Для таких категорій, як сексуальне насильство в умовах військового конфлікту, є необхідність у виплаті проміжних репарацій для більш швидкого відновлення постраждалих, – заявила начальниця управління Офісу генпрокурора Ірина Діденко.

Повідомляється, що Global Survivors Fund має значний досвід у допомозі постраждалим від сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, у багатьох країнах. Представники Фонду зазначили, що відкриті до співпраці.

У свою чергу Катерина Левченко підкреслила готовність спільно з Фондом і Офісом генпрокурора працювати над механізмом репараційних виплат.

Учасники зустрічі також обговорили перспективу створення Єдиного реєстру постраждалих та захисту персональних даних постраждалих та свідків.