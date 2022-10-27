Офис генпрокурора Украины вместе с правительством и Global Survivors Fund разрабатывает программу репараций для пострадавших от сексуального насилия в ходе полномасштабной войны.

Об этом шла речь на встрече уполномоченной правительства по вопросам гендерной политики Екатерины Левченко с операционным директором Global Survivors Fund Майей Шах и руководителем программ Фонда Кларой Сандовал.

Читайте также: Насилие во время войны: где получить психотерапевтическую помощь — Для таких категорий, как сексуальное насилие в условиях военного конфликта, есть необходимость в выплате промежуточных репараций для более быстрого восстановления пострадавших, — заявила начальник управления Офиса генпрокурора Ирина Диденко.

Сообщается, что Global Survivors Fund имеет значительный опыт в помощи пострадавшим от сексуального насилия, связанного с конфликтом, во многих странах. Представители фонда отметили, что открыты к сотрудничеству.

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В свою очередь Екатерина Левченко подчеркнула о готовности совместно с Фондом и Офисом генпрокурора работать над механизмом репарационных выплат.

Участники встречи также обсудили перспективу создания Единого реестра пострадавших и защиты персональных данных пострадавших и свидетелей.