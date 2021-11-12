Каждый второй пациент, переболевший коронавирусом, испытывает дискомфорт от активного выпадения волос. Это происходит уже через 3-6 недель после выздоровления.

Об этом рассказала трихолог, дерматолог Юлия Цекова в социальных сетях. По ее словам, активность выпадения волос никак не связана с тяжестью перенесенной инфекции. Если человек переболел легко, нет никакой уверенности, что эта проблема не появится.

— Активнее всего выпадение наблюдается у женщин в возрасте 45+. Мужчины также склонны к постковидному выпадению, но они меньше обращаются за помощью, — говорит врач.

После коронавируса выпадение волос часто может быть агрессивным и активным. Иногда это может быть до 60-70% от общей массы волос.

Цекова утверждает, что этот процесс сопровождается триходинией — заболеванием корней волос и чувством жжения или стянутости кожи.

Причины появления выпадения

Основные причины постковидного выпадения волос:

прекращение деления клеток в зоне роста фолликула из-за общей интоксикации;

нарушение работы микрососудов, питающих эту зону.

Оно может длиться в среднем 2-3 месяца, затем рост волос может самостоятельно восстановиться. Это может произойти при условии полноценного восстановления системы кровообращения и отсутствия осложнений после перенесенной болезни.

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С выпадением волос после коронавируса необходимо обратиться к компетентному трихологу, который окажет консультативную помощь, а также лабораторную диагностику и, по необходимости, помощь смежных специалистов: невролога, эндокринолога, услуги УЗИ, кардиолога и тому подобное.

Источник: Юлия Цекова