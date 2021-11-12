Каждый второй пациент, переболевший коронавирусом, испытывает дискомфорт от активного выпадения волос. Это происходит уже через 3-6 недель после выздоровления.
Об этом рассказала трихолог, дерматолог Юлия Цекова в социальных сетях. По ее словам, активность выпадения волос никак не связана с тяжестью перенесенной инфекции. Если человек переболел легко, нет никакой уверенности, что эта проблема не появится.
— Активнее всего выпадение наблюдается у женщин в возрасте 45+. Мужчины также склонны к постковидному выпадению, но они меньше обращаются за помощью, — говорит врач.
После коронавируса выпадение волос часто может быть агрессивным и активным. Иногда это может быть до 60-70% от общей массы волос.
Цекова утверждает, что этот процесс сопровождается триходинией — заболеванием корней волос и чувством жжения или стянутости кожи.
Причины появления выпадения
Основные причины постковидного выпадения волос:
- прекращение деления клеток в зоне роста фолликула из-за общей интоксикации;
- нарушение работы микрососудов, питающих эту зону.
Оно может длиться в среднем 2-3 месяца, затем рост волос может самостоятельно восстановиться. Это может произойти при условии полноценного восстановления системы кровообращения и отсутствия осложнений после перенесенной болезни.
Переглянути цей допис в Instagram
С выпадением волос после коронавируса необходимо обратиться к компетентному трихологу, который окажет консультативную помощь, а также лабораторную диагностику и, по необходимости, помощь смежных специалистов: невролога, эндокринолога, услуги УЗИ, кардиолога и тому подобное.
Источник: Юлия Цекова