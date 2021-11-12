Кожен другий пацієнт, який перехворів на коронавірус, відчуває дискомфорт від активного випадіння волосся. Це відбувається вже через 3-6 тижнів після одужання.

Про це розповіла трихолог, дерматолог Юлія Цекова у соціальних мережах. За її словами, активність випадіння волосся ніяк не пов’язана з тяжкістю перенесеної інфекції. Якщо людина перехворіла легко, немає жодної впевненості, що ця проблема не з’явиться.

– Найактивніше випадіння спостерігається у жінок у віці 45+. Чоловіки також схильні до постковідного випадіння, але вони менше звертаються по допомогу, – каже лікар.

Після коронавірусу випадіння волосся часто може бути агресивним та активним. Іноді це може бути до 60-70% від загальної маси волосся.

Цекова стверджує, що цей процес супроводжується триходинією – захворюванням коренів волосся і почуттям печіння або стягнутості шкіри.

Причини появи випадіння

Основні причини постковідного випадіння волосся:

припинення поділу клітин у зоні росту фолікула через загальну інтоксикацію;

порушення роботи мікросудин, що живлять цю зону.

Воно може тривати у середньому 2-3 місяці, потім ріст волосся може самостійно відновитися. Це може статися за умови повноцінного відновлення системи кровообігу і відсутності ускладнень після перенесеної хвороби.

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З випадінням волосся після коронавірусу необхідно звернутися до компетентного трихолога, який надасть консультативну допомогу, а також лабораторну діагностику і, за необхідності, допомогу суміжних фахівців: невролога, ендокринолога, послуги УЗД, кардіолога тощо.

Джерело: Юлія Цекова