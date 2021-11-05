Жирне волосся – проблема, з якою доводиться жити людям, що мають таку особливість. Через активну роботу сальних залоз шкіри голови їхнє волосся частіше жирніє та вимагає миття – іноді такі люди кожен свій день починають із походу до ванни. Однак ситуацію можуть погіршувати додаткові фактори.

Трихолог Маріанна Петришин розповіла, що треба робити, щоб волосся жирніло не так швидко.

Рекомендації:

обмежити частоту розчісування волосся – власницям жирної шкіри голови варто робити це не частіше 3-4 разів на день;

зайвий раз не чіпати волосся руками – краще позбутися звички постійно поправляти зачіску, аби волосся не так швидко бруднилося;

мити голову не гарячою, а теплою водою – це не нашкодить природному захисту шкіри голови, й епідерміс не буде відновлювати його у ще більшій кількості;

правильно підбирати косметику, яка вирішуватиме цю проблему, а не боротиметься одразу з жирністю голови, посіченим волоссям та додатково надаватиме об’єм;

використовувати помірну кількість бальзаму та кондиціонеру, не наносити їх на прикориневу зону;

регулярно змінювати рушники та постільну білизну.

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Додатково можна звернутися до трихолога та проконсультуватися з ним щодо правильного догляду за жирною шкірою голови та підбору косметики.