Звичка харчуватися їжею з високим вмістом жирів може спровокувати випадіння волосся.

У 2021 році науковці вивчили, як щоденне харчування може вплинути на ріст, густоту та структуру волосся. Результати дослідження вони опублікували у журналі Nature.

Вони провели експеримент на мишах. Ті ссавці, які споживали їжу з високим вмістом жирів, частіше страждали від стоншування і випадіння шерсті. Фахівці дійшли висновку, що подібні процеси можуть відбуватися і в організмі людини.

– Дієта з високим вмістом жирів прискорює погіршення якості волосся через виснаження стовбурових клітин волосяного фолікула, – пояснює провідний автор дослідження Хіронобу Морінага.

Водночас негативний ефект від такого способу харчування був помітний лише через кілька днів.

Зайве випадіння волосся також може провокувати наявність надмірної ваги. Це науковці підтвердили ще у 2013 році.

Дослідження, опубліковане в Журналі Американської академії дерматології, показало, що серед групи з 189 чоловіків із середнім віком 30,8 років ті, хто мав надмірну вагу, значно частіше страждали від випадіння волосся або навіть облисіння.

Фахівці рекомендують: зменшити випадіння волосся можна, споживаючи менше жирів і холестерину.

Це актуально лише щодо споживання “поганих” жирів, які містяться у жирному м’ясі, ковбасах, сосисках, фаст-фуді, соусах, шкідливих перекусах (чіпсах, сухариках).

Корисні жири, наприклад Омега-3, які є у рибі, авокадо, рослинних оліях, горіхах, насінні, навпаки, позитивно відобразяться на якості волосся, шкіри та нігтів. Тому ці продукти варто додавати до раціону.

Джерело: Eat This, Not That, Nature, Journal of the American Academy of Dermatology