Привычка питаться едой с высоким содержанием жиров может спровоцировать выпадение волос.

В 2021 году ученые изучили, как ежедневное питание может повлиять на рост, густоту и структуру волос. Результаты исследования они опубликовали в журнале Nature.

Они провели эксперимент на мышах. Те млекопитающие, которые потребляли еду с высоким содержанием жиров, чаще страдали от истончения и выпадения шерсти. Специалисты пришли к выводу, что подобные процессы могут происходить и в организме человека.

— Диета с высоким содержанием жиров ускоряет ухудшение качества волос за счет истощения стволовых клеток волосяного фолликула, — объясняет ведущий автор исследования Хиронобу Моринага.

При этом негативный эффект от такого способа питания был заметен всего через несколько дней.

Излишнее выпадение волос также может провоцировать наличие избыточного веса. Это ученые подтвердили еще в 2013 году.

Исследование, опубликованное в Журнале Американской академии дерматологии, показало, что среди группы из 189 мужчин со средним возрастом 30,8 лет те, кто имел избыточный вес, значительно чаще страдали от выпадения волос или даже облысения.

Специалисты рекомендуют: уменьшить выпадение волос можно, потребляя меньше жиров и холестерина.

Однако это касается лишь “плохих” жиров, которые содержатся в жирном мясе, колбасах, сосисках, фаст-фуде, соусах, вредных перекусах (чипсах, сухариках).

Потребление полезных жиров, например Омега-3, которые есть в рыбе, авокадо, растительных маслах, орехах, семенах, наоборот, позитивно отобразится на качестве волос, кожи и ногтей. Поэтому эти продукты стоит добавлять в рацион.

Источник: Eat This, Not That, Nature, Journal of the American Academy of Dermatology