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Красота

Опять жирные волосы! Трихолог рассказала, как бороться с этой проблемой

5 ноября 2021, 14:48 Людмила Грубнік
волосся
Источник: Pixabay

Жирные волосы – проблема, с которой приходится жить людям, имеющим такую ​​особенность. Из-за активной работы сальных желез кожи головы их волосы чаще жирнеют и требуют мытья — иногда такие люди каждый свой день начинают с похода в ванную. Однако ситуацию могут усугублять дополнительные факторы.

Трихолог Марианна Петришин рассказала, что нужно делать, чтобы волосы жирнели не так быстро.

Рекомендации:

  • ограничить частоту расчесывания волос – обладательницам жирной кожи головы следует делать это не чаще 3-4 раз в день;
  • лишний раз не трогать волосы руками – лучше избавиться от привычки постоянно поправлять прическу, чтобы волосы не так быстро пачкались;
  • мыть голову не горячей, а теплой водой – это не навредит естественной защите кожи головы, и эпидермис не будет восстанавливать ее в еще большем количестве;
  • правильно подбирать косметику, которая решит эту проблему, а не будет бороться сразу с жирностью головы, секущимися волосами и дополнительно придавать объем;
  • использовать умеренное количество бальзама и кондиционера, не наносить их на прикорневую зону;
  • регулярно менять полотенца и постельное белье.

 

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Публикация от Лікар Косметолог Трихолог (@dr.marianna.dermatologist)

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Дополнительно можно обратиться к трихологу и проконсультироваться с ним по правильному уходу за жирной кожей головы и подбору косметики.

Теги
волосся , Красота
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