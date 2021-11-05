Жирные волосы – проблема, с которой приходится жить людям, имеющим такую ​​особенность. Из-за активной работы сальных желез кожи головы их волосы чаще жирнеют и требуют мытья — иногда такие люди каждый свой день начинают с похода в ванную. Однако ситуацию могут усугублять дополнительные факторы.

Трихолог Марианна Петришин рассказала, что нужно делать, чтобы волосы жирнели не так быстро.

Рекомендации:

ограничить частоту расчесывания волос – обладательницам жирной кожи головы следует делать это не чаще 3-4 раз в день;

лишний раз не трогать волосы руками – лучше избавиться от привычки постоянно поправлять прическу, чтобы волосы не так быстро пачкались;

мыть голову не горячей, а теплой водой – это не навредит естественной защите кожи головы, и эпидермис не будет восстанавливать ее в еще большем количестве;

правильно подбирать косметику, которая решит эту проблему, а не будет бороться сразу с жирностью головы, секущимися волосами и дополнительно придавать объем;

использовать умеренное количество бальзама и кондиционера, не наносить их на прикорневую зону;

регулярно менять полотенца и постельное белье.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лікар Косметолог Трихолог (@dr.marianna.dermatologist)

Дополнительно можно обратиться к трихологу и проконсультироваться с ним по правильному уходу за жирной кожей головы и подбору косметики.