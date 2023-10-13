В медицине кровь делится на четыре группы: 0(I) A (II), B(IIII), AB(IV). Для донорства крови как правило используют соответствующую группу. Однако одну из групп можно переливать всем нуждающимся.

Медик Диана Власова рассказала Фактам ICTV, какая группа является универсальной, почему она всем подходит и какие особенности ее использования в качестве донорской.

Какая группа крови подходит всем

Группы крови различаются по белкам, которые содержатся в эритроцитах — клетках крови, переносящих кислород.

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Универсальной группой крови является первая, также ее часто называют 0.

— Она подходит для переливания людям с другими группами крови, — говорит врач.

Почему эта группа крови всем подходит

— Существует 2 типа белков — А и В. В зависимости от того, какие есть на поверхности, такой и будет группа крови, — рассказала медик.

Основным принципом переливания является передача пациенту крови с такими антигенами, которые содержатся в его собственной. Если к белкам попадут “чужие”, которых не должно быть, то эритроциты начнут склеиваться между собой и возникнет так называемая агглютинация, подчеркнула эксперт.

При агглютинации кровь собирается комками, эритроциты, бактерии и другие клеточные элементы впадают в осадок.

— При переливании неправильной группы крови может возникнуть ряд осложнений и даже летальный исход, — отметила врач.

Из-за отсутствия белков А и В первая группа может подходить всем. Кровь первой группы не приводит к склеиванию эритроцитом, тем самым спасает жизнь.

Особенности использования этой группы крови как донорской

В идеале для переливания используют одинаковую группу крови как донора, так и реципиента (человека, которому будут переливать кровь).

Однако когда ситуация критическая, нужно срочно перелить кровь, но донора с соответствующей группой нет, группа 0 спасает пациента.

Тем не менее всегда нужно помнить о мерах безопасности перед переливанием крови. Не стоит бездумно отдавать кровь реципиенту. Важно правильно подготовиться к сдаче крови, а также сделать все тестирования.