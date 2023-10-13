В медицині кров поділяється на чотири групи: 0(I) A (ІІ), B(ІІІ), AB(IV). Для донорства крові зазвичай використовують відповідну групу. Однак одну з груп можна переливати всім.

Медикиня Діана Власова розповіла Фактам ICTV, яка група є універсальною, чому вона всім підходить та які особливості її використання як донорської.

Яка група крові підходить всім

Групи крові різняться за білками, які містяться в еритроцитах – клітинах крові, що переносять кисень.

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Універсальною групою крові є перша, також її часто називають 0.

– Вона підходить для переливання людям з іншими групами крові, – каже лікарка.

Чому ця група крові всім підходить

– Існує два типи білків – А та В. Залежно від того, які є на поверхні, такою і буде група крові, – розповіла медикиня.

Основним принципом переливання є передання пацієнтові крові з такими ж антигенами, які містяться у його власній. Якщо до білків потраплять “чужі”, яких не мало бути, то еритроцити почнуть склеюватися і виникне так звана аглютинація, підкреслила експертка.

При аглютинації кров збирається грудками, еритроцити, бактерії та інші клітинні елементи впадають в осад.

– Під час переливання неправильної групи крові може виникнути низка ускладнень і навіть летальні наслідки, – зазначила лікарка.

Через відсутність білків А та В перша група може підходити всім. Кров першої групи не спричиняє склеювання еритроцитів, а тому рятує життя всім.

Особливості використання цієї групи крові як донорської

В ідеалі для переливання використовують однакову групу крові як донора, так і реципієнта (людини, котрій будуть переливати кров).

Однак коли ситуація критична, потрібно терміново перелити кров, але донора з відповідною групою немає, група 0 рятує пацієнта.

Проте завжди потрібно пам’ятати про заходи безпеки перед переливанням крові. Не варто бездумно віддавати кров реципієнту. Важливо правильно підготуватися до здавання крові, а також зробити всі тестування.