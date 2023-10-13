В медицині кров поділяється на чотири групи: 0(I) A (ІІ), B(ІІІ), AB(IV). Для донорства крові зазвичай використовують відповідну групу. Однак одну з груп можна переливати всім.
Медикиня Діана Власова розповіла Фактам ICTV, яка група є універсальною, чому вона всім підходить та які особливості її використання як донорської.
Яка група крові підходить всім
Групи крові різняться за білками, які містяться в еритроцитах – клітинах крові, що переносять кисень.
Універсальною групою крові є перша, також її часто називають 0.
– Вона підходить для переливання людям з іншими групами крові, – каже лікарка.
Чому ця група крові всім підходить
– Існує два типи білків – А та В. Залежно від того, які є на поверхні, такою і буде група крові, – розповіла медикиня.
Основним принципом переливання є передання пацієнтові крові з такими ж антигенами, які містяться у його власній. Якщо до білків потраплять “чужі”, яких не мало бути, то еритроцити почнуть склеюватися і виникне так звана аглютинація, підкреслила експертка.
При аглютинації кров збирається грудками, еритроцити, бактерії та інші клітинні елементи впадають в осад.
– Під час переливання неправильної групи крові може виникнути низка ускладнень і навіть летальні наслідки, – зазначила лікарка.
Через відсутність білків А та В перша група може підходити всім. Кров першої групи не спричиняє склеювання еритроцитів, а тому рятує життя всім.
Особливості використання цієї групи крові як донорської
В ідеалі для переливання використовують однакову групу крові як донора, так і реципієнта (людини, котрій будуть переливати кров).
Однак коли ситуація критична, потрібно терміново перелити кров, але донора з відповідною групою немає, група 0 рятує пацієнта.
Проте завжди потрібно пам’ятати про заходи безпеки перед переливанням крові. Не варто бездумно віддавати кров реципієнту. Важливо правильно підготуватися до здавання крові, а також зробити всі тестування.
– Перед переливанням крові обов’язково потрібно зробити тест на індивідуальну сумісність – у спеціальній пробірці центрифугують кров реципієнта і змішують з кров’ю донора. Якщо склеювання не сталося, можна переливати, – підкреслює лікарка.