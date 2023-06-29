Для начала стоит напомнить, что пища, которая поставляет в организм питательные вещества, еще и способствует выделению гормонов. В том числе — эндорфина, его называют гормоном счастья.

Этот гормон вместе с дофамином, серотонином и окситоцином относится к группе опиоидных пептидов. Они образуются в головном мозге, надпочечниках, поджелудочной железе, а также во вкусовых рецепторах.

С этих общих сведений начала свой рассказ наш эксперт — психиатр и психофизиолог Татьяна Пятковская.

— Теперь понятно, почему вкусная еда вызывает у нас чувство радости? В этом есть и определенная опасность, — говорит Татьяна Пятковская.

Оказывается, эксперты установили ряд продуктов, которые, при условии частого употребления, могут вызвать пищевую зависимость. То есть, постоянно будет хотеться насладиться именно ими. И это уже перерастает в настоящую проблему.

— Когда нет возможности этот продукт вот прямо сейчас где-то достать, накрывает раздражение и болезненные ощущения. Типичная ломка, — объясняет психофизиолог.

По ее словам, пищевая промышленность во всем мире сейчас производит продукты не только для утоления голода, но и для получения удовольствия.

Врач назвала три продукта, по которым проводились исследования, и ученые доказали, что они таки способны вызвать привыкание.

Первым в этом списке стоит твердый сыр. В нем большое количество триптофановой аминокислоты, тирозина и L-фенилаланина. Когда мы потребляем сыр, организм отзывается выбросом эндорфина.

— Стоит отметить, что не все продукты, способствующие выработке эндорфина, могут вызвать зависимость, — говорит Пятковская.

А вот что касается сыра, здесь есть свои особенности. При его переваривании выделяются казоморфины, влияющие на мозг как опиаты, и это может вызвать зависимость.

Самым опасным в этом отношении ученые назвали сыр рокфор.

Далее идет, не поверите, бекон.

Бекон считается питательным продуктом, благодаря сочетанию жира, соли, сахара и белка, что приводит к увеличению вкуса и возбуждению центра удовольствия в мозге. Благодаря высокой жирности и вкусу, в организме может создаваться иллюзия необходимости дополнительного запаса этого продукта.

Врач отмечает, что белок, который содержится в беконе, дает быстрое ощущение насыщения и сил, что также способствует возникновению зависимости.

Психофизиолог советует относиться к этим двум продуктам с осторожностью, не употреблять их слишком часто и в значительных количествах.

И третий опасный продукт, согласно исследованиям ученых, — сладкая газировка — сюда включаются все лимонады и брендовые напитки.

— Ее частое употребление может стать пагубной привычкой. И речь не только о зависимости, а и о чрезмерном вредном поступлении в организм сахара, — говорит Пятковская.

Объяснение простое, говорит врач, — получая сахар организм выделяет гормон удовольствия дофамин. И со временем, чтобы еще раз получить удовольствие надо будет все больше и больше сладкого, поскольку организм становится менее чувствительным к глюкозе.