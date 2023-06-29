Для початку варто нагадати, що їжа, яка поставляє в організм поживні речовини, ще й сприяє виділенню гормонів, зокрема ендорфіну, який називають гормоном щастя.

Цей гормон разом з дофаміном, серотоніном і окситоцином належить до групи опіоїдних пептидів. Вони утворюються в головному мозку, наднирниках, підшлунковій залозі, а також у смакових рецепторах.

З цих загальних відомостей розпочала свою розповідь наша експертка – психіатр і психофізіолог Тетяна Пятковська.

– Тепер зрозуміло, чому смачна їжа викликає у нас відчуття радості? В цьому є й певна небезпека, – зазначає Тетяна Пятковська.

Виявляється, експерти встановили низку продуктів, які, за умови частого вживання, можуть викликати харчову залежність. Тобто, постійно хотітиметься посмакувати саме ними. І це вже переростає у справжню проблему.

– Коли немає змоги цей продукт ось прямо зараз десь дістати, накриває роздратування і хворобливі відчуття. Типова ломка, – пояснює психофізіолог.

За її словами, харчова промисловість у всьому світі зараз виробляє продукти не лише для втамування голоду, а й для отримання задоволення.

Лікарка назвала три продукти, щодо яких проводилися дослідження, і вчені довели, що вони таки здатні викликати звикання.

Першим у цьому списку стоїть твердий сир. У ньому велика кількість триптофанової амінокислоти, тирозина та L-фенілаланіна. Коли ми споживаємо сир, організм відгукується викидом ендорфіну.

– Варто наголосити, що не всі продукти, що сприяють виробленню ендорфіну, можуть викликати залежність, – говорить Пятковська.

А от щодо сиру, тут є свої особливості. Під час його перетравлення виділяються казоморфіни, що впливають на мозок як опіати, і це може викликати залежність.

Найнебезпечнішим у цьому сенсі вчені назвали сир рокфор.

Далі йде, не повірите, бекон.

Бекон вважається поживним продуктом, завдяки поєднанню жиру, солі, цукру і білка, що призводить до збільшення смаку і збудження центру задоволення в мозку. Завдяки високій жирності та смаку, в організмі може створюватися ілюзія необхідності додаткового запасу цього продукту.

Лікарка зазначає, що білок, який міститься в беконі, дає швидке відчуття насичення і сил, що також сприяє виникненню залежності.

Психофізиолог радить ставитися до цих двох продуктів з обережність, не вживати їх занадто часто і у значних кількостях.

І третій небезпечний продукт, згідно з дослідженнями вчених, – солодка газована вода – сюди входять усі лимонади і брендові напої.

– Її часте вживання може стати згубною звичкою. І йдеться не лише про залежність, а й про надмірне шкідливе надходження в організм цукру, – говорить Пятковська.

Пояснення просте, каже лікарка, – отримуючи цукор організм виділяє гормон задоволення дофамін. І з часом, щоб ще раз отримати таке саме задоволення треба буде все більше і більше солодкого, оскільки організм стає менш чутливим до глюкози.