Стреси, депресії, панічні атаки, напади відчаю – з усім цим українці стикаються мало не щодня. Психологи дають поради, як самому, за допомогою вправ чи самонавіювань, впоратися з цим складним станом. Психіатри готові надавати професійну допомогу, якщо самотужки подолати свої страхи не вдається.

Факти ICTV звернулися до експертки Тетяни Пятковської, психіатра і психофізіолога, з дещо незвичним запитанням: чи є продукти, якими можна заїдати стрес, але щоб не набрати вагу, не зашкодити здоров’ю? І які здатні заспокоїти, покращити настрій?

– Ми такі продукти рекомендуємо пацієнтам як м’яке заспокійливе. Звісно, варто враховувати і вподобання людини, – говорить Пятковська.

Насаперед лікарка називає чорний шоколад.

За її словами, саме чорний шоколад сприяє нормалізації роботи клітин мозку, бо він багатий на антиоксиданти і флаваноли. Чим темніший шоколад, тобто чим більший відсоток какао в ньому, тим він кращий і корисніший.

Проте за раз не варто з’їдати 100-грамову плитку. Оптимально під час стресу з’їсти 45 г якісного чорного шоколаду — і це додасть вам позитиву.

Другим продуктом, який може допомогти оговтатися від стресу, лікарка називає ягоди.

– Вони багаті речовинами, що сповільнюють втрату когнітивних здібностей, борються з окислювальним стресом. До цих речовин належать антиоксиданти, клітковина, вітаміни і мінерали, – говорить Пятковська.

Зараз для ягід – найкращий сезон. Полуниця, малина, лохина, аґрус, порічки, чорниця, смородина… Обирайте до смаку. Додавши в свій раціон жменьку будь-яких ягід або всіх потроху, ви самі не помітите, як тривога і страх поволі відступатимуть.

І третій чудо-продукт – зелень.

– Листова зелень, особливо шпинат, мангольд, а також петрушка, кріп, багаті фолатами. Це речовини, похідні від фолієвої кислоти, які знижують прояви симптомів депресії, – говорить лікарка.

У часи, коли наше ментальне здоров’я постійно під тягарем стресів, фахівці радять збагатити свій раціон також корисними ферментованими продуктами, зокрема квашеною капустою, кефіром і йогуртом.