Кортизол – важливий гормон, який впливає на багато процесів в організмі. Про нього варто дізнатися побільше, особливо зараз, коли стрес став для багатьох нормою.

За даними клініки Майо, кортизол є основним гормоном стресу. Він підвищує рівень цукру в крові, збільшує використання мозком глюкози і робить доступним більше речовин, що відновлюють тканини. Тобто, вмикає наступальний принцип “бий і біжи”.

– Це дає змогу нашому тілу швидко використовувати енергію в стресових ситуаціях, – каже Шарлотта Ходжес, завідувачка хірургічного відділення Медичного центру Вайт-Рок у Далласі.

За словами Ходжес, коли вона оперує і стикається з якоюсь непередбачуваною ситуацією, саме вироблення кортизолу робить її розум гострішим.

Цей гормон необхідний для нашого повсякденного функціонування. Він має зворотний зв’язок із мелатоніном, дає поштовх нашому дню, а потім знижується вночі, щоб ми могли відпочити.

У кортизолу є оптимальний біоритм, який допомагає нам підтримувати нашу повсякденну діяльність і реагувати на стрес, але проблеми виникають, коли ми отримуємо його надто багато, надто мало, або в невідповідний час.

– Перевиробництво кортизолу відповідальне за жир на животі, – каже дієтолог Брітні Вінсент.

У міру того, як підвищується рівень кортизолу, підвищується і рівень цукру в крові. А підшлункова залоза починає виробляти більше інсуліну.

Кортизол сам по собі може викликати збільшення ваги, але підвищений рівень інсуліну також сприяє появі зайвих кілограмів.

На додаток, підвищене вироблення кортизолу може призвести до руйнування м’язів.

Очевидні психологічні стресори підвищення кортизолу пов’язані з роботою, стосунками і важкими подіями. І тут важко щось змінити.

Але деякі повсякденні дії також можуть впливати на рівень кортизолу.

До них належать вживання занадто великої кількості цукру або оброблених вуглеводів, недосипання або багато кофеїну.

– Я рекомендую своїм клієнтам зосередитися на факторах стресу, які можна контролювати, – каже Вінсент.

Переконайтеся, що ви спите щонайменше 7,5 годин – і робіть усе можливе, щоб сон був якісним, додала вона.

Підвищення рівня кортизолу в більшості людей не настільки драматичне, щоб звертатися до ендокринолога для лікування.

За словами дієтологині, найкраще, що люди можуть зробити, – це буквально вийти на вулицю і просто прогулятися, нехай навіть усього 10 хвилин. Це дасть час подумати про свій день і звільнитися від стресу.