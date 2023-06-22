Сімейний лікар, терапевт Людмила Сердюк у коментарі Фактам ICTV пояснила, як тривалий стрес може вплинути на роботу шлунково-кишкового тракту (ШКТ) та які хвороби спровокувати.

– Стрес, особливо тривалий, затяжний, завжди посідав перші місця в переліку причин виникнення різноманітних патологій, зокрема й органів травлення, – каже медик.

Людмила Сердюк пояснила, що в стані стресу кров нібито відходить від органів травлення в м’язи та нервову систему. Це загрожує уповільненням усіх життєво-важливих процесів у шлунково-кишковому тракті, внаслідок чого їжа повільніше засвоюється.

Їжа також довше перебуває у дванадцятипалій кишці, а це означає, що на стінку кишківника довше діють досить агресивні харчові соки.

У результаті слизові оболонки шлунка та кишківника руйнуються, їжа бродить і сегментується з бактеріями, а це своєю чергою може призвести до гастриту, дуоденіту та геморою.

Серед найнебезпечніших наслідків стресу: специфічний виразковий коліт, виразкова хвороба та хронічне запальне захворювання кишківника (хвороба Крона).