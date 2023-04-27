Психологиня Анастасія Сухорукова на майданчику популярного онлайн-ресурсу Психологічна підтримка розповіла, як побороти стрес на роботі.

Дозуйте робоче навантаження. Уточніть, який мінімальний обсяг роботи необхідно виконати, і дозвольте собі не виконувати більше. Розподіліть завдання за пріоритетністю. Відмовляйте тим, хто додатково навантажує вас не вашими обов’язками.

Делегуйте і розподіляйте обов’язки та завдання. Навчіться передавати частину функцій підлеглим, а не замикайте всі робочі процеси на собі. Концентруйтеся на власних робочих функціях і не беріть на себе чужі.

Відпочивайте, робіть перерви. Щоб подолати стрес на роботі, потрібно час від часу виходити за межі стресових умов. Для цього і передбачений відпочинок:

виходьте на свіже повітря;

зателефонуйте друзям або родичам;

зробіть вправу для очей, помалюйте або подрімайте 15 хвилин, якщо є можливість.

Рухайтеся. Прогулянка, офісна зарядка, кілька хвилин танцю – чудові способи зняти напругу і відновити ресурси. Не засиджуйтеся на місці, за можливості завжди рухайтеся.

Оптимізуйте раціон харчування:

обмежте споживання цукру та рафінованих вуглеводів;

обмежте споживання кофеїну, алкоголю, трансжирів;

збільште споживання омега-3 жирних кислот;

уникайте вживання нікотину;

пийте зелений чай або воду.

Джерело: Психологічна підтримка