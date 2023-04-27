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Психологія

Дозувати навантаження і не захоплюватися кавою: як знизити ризик стресу на роботі

27 Квітня 2023, 08:49
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
стрес
Джерело: Pixabay

Психологиня Анастасія Сухорукова на майданчику популярного онлайн-ресурсу Психологічна підтримка розповіла, як побороти стрес на роботі.

Дозуйте робоче навантаження. Уточніть, який мінімальний обсяг роботи необхідно виконати, і дозвольте собі не виконувати більше. Розподіліть завдання за пріоритетністю. Відмовляйте тим, хто додатково навантажує вас не вашими обов’язками.

Делегуйте і розподіляйте обов’язки та завдання. Навчіться передавати частину функцій підлеглим, а не замикайте всі робочі процеси на собі. Концентруйтеся на власних робочих функціях і не беріть на себе чужі.

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Відпочивайте, робіть перерви. Щоб подолати стрес на роботі, потрібно час від часу виходити за межі стресових умов. Для цього і передбачений відпочинок:

  • виходьте на свіже повітря;
  • зателефонуйте друзям або родичам;
  • зробіть вправу для очей, помалюйте або подрімайте 15 хвилин, якщо є можливість.

Рухайтеся. Прогулянка, офісна зарядка, кілька хвилин танцю – чудові способи зняти напругу і відновити ресурси. Не засиджуйтеся на місці, за можливості завжди рухайтеся.

Оптимізуйте раціон харчування:

  • обмежте споживання цукру та рафінованих вуглеводів;
  • обмежте споживання кофеїну, алкоголю, трансжирів;
  • збільште споживання омега-3 жирних кислот;
  • уникайте вживання нікотину;
  • пийте зелений чай або воду.

Джерело: Психологічна підтримка

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