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Психология

Дозировать нагрузку и не увлекаться кофе: как снизить риск стресса на работе

27 апреля 2023, 08:49
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
стрес
Источник: Pixabay

Психолог Анастасия Сухорукова на площадке популярного онлайн-ресурса Психологическая поддержка рассказала, как побороть стресс на работе.

Дозируйте рабочую нагрузку. Уточните, какой минимальный объем работы необходимо выполнить, и позвольте себе не выполнять больше. Распределите задачи по приоритетности. Отказывайте тем, кто дополнительно нагружает вас не вашими обязанностями.

Делегируйте и распределяйте обязанности и задачи. Научитесь передавать часть функций подчиненным, а не замыкайте все рабочие процессы на себе. Концентрируйтесь на собственных рабочих функциях и не берите на себя чужие.

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Отдыхайте, делайте перерывы. Чтобы преодолеть стресс на работе, нужно время от времени выходить за пределы стрессовых условий. Для этого и предусмотрен отдых:

  • выходите на свежий воздух;
  • позвоните друзьям или родственникам;
  • сделайте упражнение для глаз, порисуйте или вздремните 15 минут, если есть возможность.

Двигайтесь. Прогулка, офисная зарядка, несколько минут танца — отличные способы снять напряжение и восстановить ресурсы. Не засиживайтесь на месте, по возможности всегда двигайтесь.

Оптимизируйте рацион питания:

  • ограничьте потребление сахара и рафинированных углеводов;
  • ограничьте потребление кофеина, алкоголя, трансжиров;
  • увеличьте потребление омега-3 жирных кислот;
  • избегайте употребления никотина;
  • пейте зеленый чай или воду.

Источник: Психологическая поддержка

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