Психолог Татьяна Декало рассказала, как избавиться от чувства сожаления о прошлом, которое часто сопровождается такими деструктивными эмоциями и состояниями как грусть, раскаяние, агрессивность и стыд.

— Сожалея о чем-то, мы часто заставляем себя переживать реальный стресс, — объясняет психолог.

И предлагает методы полного избавления от этого чувства или, по крайней мере, его обуздания.

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Выразите свои эмоции. Если есть ситуация, заставляющая вас возвращаться в прошлое снова и снова, проговорите ее. Главное — дать выход эмоциям. Иногда достаточно попросить прощения у человека, о поступке в отношении которого вы сожалеете.

Когда такой возможности нет, запишите свои эмоции на бумаге, объясните себе, в чем причина вашего сожаления, и можно даже провести символический ритуал: сжечь этот клочок бумаги или порвать – осуществить конкретное действие, которое позволит отпустить происшедшее.

Проведите четкую границу. Вместо того, чтобы постоянно мучить себя вопросом “что я мог сделать тогда”, спросите себя: “что я способен сделать теперь”. Объясните себе, что вы сегодня и в прошлом – разные.

Возможно, несколько лет назад у вас было меньше жизненного опыта и вы по-другому оценивали ситуацию. В будущем ничего подобного вы не допустите. Проведите четкую границу между собой в прошлом и сейчас.

“Рефрейминг” или переосмысленное восприятие. Существуют разные способы “перепрограммировать” свое восприятие. Часто такие методы необходимы, чтобы побороть чувство сожаления. Среди них — выгодное сравнение и переосмысление причинно-следственных связей.

Например:

год назад я не смог поступить в вуз, но сейчас у меня более выгодная позиция, ведь я уже знаю, как будет проходить экзамен (выгодное сравнение);

год назад меня уволили с работы, но это дало мне возможность уделить больше времени себе (переосмысление причинно-следственных связей).

Источник: Психологическая поддержка