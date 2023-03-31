Психолог Тетяна Декало розповіла, як позбутися почуття жалю про минуле, яке часто супроводжується такими деструктивними емоціями і станами як смуток, каяття, агресивність і сором.

– Шкодуючи про щось, ми часто змушуємо себе переживати реальний стрес, – пояснює психолог.

І пропонує методи повного позбавлення від цього почуття або, принаймні, його приборкання.

Зараз дивляться

Висловіть свої емоції. Якщо є ситуація, що змушує вас повертатися в минуле знову і знову, проговоріть її. Головне – дати вихід емоціям. Іноді досить попросити вибачення у людини, про вчинок щодо якого ви шкодуєте.

Коли такої можливості немає, запишіть свої емоції на папері, поясніть собі, в чому причина вашого жалю, і можна навіть провести символічний ритуал: спалити цей клаптик паперу або порвати – здійснити конкретну дію, яка дозволить відпустити те, що сталося.

Проведіть чітку межу. Замість того, щоб постійно мучити себе питанням “що я міг зробити тоді”, запитайте себе: “що я здатний зробити тепер”. Поясніть собі, що ви сьогодні і в минулому – різні.

Можливо, кілька років тому у вас було менше життєвого досвіду і ви по-іншому оцінювали ситуацію. В майбутньому нічого подібного ви не допустите. Проведіть чітку межу між собою в минулому і зараз.

“Рефреймінг” або переосмислене сприйняття. Існують різні способи “перепрограмувати” своє сприйняття. Часто такі методи необхідні, щоб побороти почуття жалю. Серед них – вигідне порівняння і переосмислення причинно-наслідкових зв’язків.

Наприклад:

рік тому я не зміг вступити до вузу, але зараз у мене більш вигідна позиція, адже я вже знаю, як буде проходити іспит (вигідне порівняння);

рік тому мене звільнили з роботи, але це дало мені можливість приділити більше часу собі (переосмислення причинно-наслідкових зв’язків).

Джерело: Психологічна підтримка