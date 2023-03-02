Психолог и психотерапевт Надежда Терещенко на площадке популярного онлайн-ресурса Психологическая поддержка рассказала, как залечить душевные травмы и начать жить заново.

— Кризисные психологи, говоря о травме, часто вспоминают японское искусство кинологи. Его эстетика заключается в принятии недостатков, — рассказывает Надежда.

По ее словам, мастера кинцуги заполняют трещины керамических изделий лаком с порошковым золотом или другими драгоценными металлами. Именно из-за золотой паутины таких “шрамов” посуда становится более уникальной и дорогой.

Сейчас смотрят

— Эта метафора о том, как мы можем относиться к нашим собственным психологическим “шрамам”. Но присущее кинцуги уважение и осознание ценности своего опыта возникают не сразу, — отмечает специалист.

По ее словам, прежде чем любоваться эмоциональным ущербом, мы должны провести определенную границу под нашим собственным прошлым и залечить душевные раны.

Какие бы ни были обстоятельства, помните, что вы не начинаете с нуля, говорит психотерапевт. Даже если кажется, что все потеряно, у вас есть уникальный опыт, ваши уникальные черты, отношения и мечты.

— Самое важно в нашей жизни — это не вещи. Строя новую жизнь, обратите внимание на развитие новых социальных связей. Ищите любые возможности для расширения круга общения, — советует психолог.

Это означает не терять связи с теми частями вашей жизни, которые остаются с вами. Поддерживайте отношения с друзьями, занимайтесь своими хобби. Не отказывайтесь от занятий, мест и людей, которые раньше доставляли вам удовольствие.

Позвольте себе оплакивать прошлое. Пусть эта печаль постепенно станет светлой и теплой. Старайтесь чувствовать благодарность к прошлому.

Постарайтесь заметить, когда вы чувствуете себя жертвой, от которой ничего не зависит. И ищите то, на что вы можете повлиять. Активная позиция позволяет быстрее адаптироваться и вернуться к полноценной жизни.

Попробуйте представить, как вы будете смотреть на этот период жизни через десять лет и где бы вы хотели оказаться тогда.

И главное, не забывайте мечтать и поддерживать себя, несмотря на любые трудные обстоятельства, настаивает психотерапевт.

Источник: Психологическая поддержка