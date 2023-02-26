Политический психолог Валентин Ким в комментарии популярному украинскому информагентству рассказал о том, как изменилось сознание украинцев во время войны.

— Поскольку мы находимся в процессе изменений и внутри событий, которые еще не закончились, наша ситуация может быть описана по теории хаоса второго порядка, — объясняет Валентин Ким.

По словам психолога, хаос первого порядка – это когда происходит огромное количество изменений, каждое из которых может изменить ситуацию. Хаос второго порядка – когда даже информация об изменениях может изменить ситуацию.

— То есть, сейчас мы находимся в идеальном хаосе. Но некоторые вещи мы можем зафиксировать и спрогнозировать, как они могут развиваться в дальнейшем, если в системе уже не будет кардинальных изменений, – говорит Ким.

Психолог отмечает, что первое, что наблюдается в украинском обществе – это каскад вины:

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люди, которые выехали из Украины, чувствуют вину перед теми, кто остался;

те, кто остался, чувствуют вину перед теми, кто волонтерит;

волонтеры чувствуют вину перед теми, кто воюет;

военные чувствуют вину перед теми, кто погиб.

По мнению психолога, это формирует потребность у людей быть полезными.

Произошли изменения и на уровне семьи. Большое количество семей разделены: жены с детьми за границей, а муж – в Украине, или жена с детьми в Украине, а муж ушел воевать, или наоборот – воевать пошла жена. Из-за этого члены семьи длительное время находятся на большом расстоянии друг от друга.

Как отметил психолог, с одной стороны это актуализирует потребность в семейных отношениях, а с другой – это тяжелое испытание для семьи, которое не все смогут пройти. Сейчас Россия наносит значительный ущерб институту семьи.

Кроме того, наблюдается высокий уровень так называемой травмы свидетеля. Украинцы, которые не стали жертвами агрессии, наблюдают за теми, кто пострадал, и воспринимают это как собственное горе. Это приводит к тому, что общество находится в состоянии эмоционального истощения внутренних ресурсов.

— Благодаря тому, что Украина достойно отстаивает свою свободу, мы получаем собственную историю успеха и избавляемся от комплекса неполноценности, который всегда нам был присущ, — отмечает психолог.

По его словам, также произошло изменение формата идентичности. Раньше на первом месте стояла региональная идентичность, а дальше – местная и национальная.

То есть, украинцы, в первую очередь, идентифицировали себя с определенными регионами, например, Донбассом, Слобожанщиной, Закарпатьем. Сейчас это чувство отошло на третий план, а на первом — государственная и национальная идентичность, на втором — местная. Например, “я украинец из Киева”.