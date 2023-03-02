Психолог і психотерапевт Надія Терещенко на майданчику популярного онлайн-ресурсу Психологічна підтримка розповіла, як залікувати душевні травми і почати жити заново.

– Кризові психологи, говорячи про травму, часто згадують японське мистецтво кінологі. Його естетика полягає у прийнятті недоліків, – розповідає Надія.

За її словами, майстри кінцуги заповнюють тріщини керамічних виробів лаком з порошковим золотом або іншими дорогоцінними металами. Саме через золоте павутиння таких “шрамів” посуд стає більш унікальним і дорогим.

Зараз дивляться

– Ця метафора про те, як ми можемо ставитися до наших власних психологічних “шрамів”. Але притаманна кінцузі повага і усвідомлення цінності свого досвіду виникають не одразу, – зазначає фахівець.

За її словами, перш ніж милуватися емоційним збитком, ми повинні провести певну межу під нашим власним минулим і залікувати душевні рани.

Хоч би якими були обставини, пам’ятайте, що ви не починаєте з нуля, каже психотерапевт. Навіть якщо все здається втраченим, у вас є унікальний досвід, ваші унікальні риси, стосунки та мрії.

– Найважливіше в нашому житті – це не речі. Будуючи нове життя, зверніть увагу на розвиток нових соціальних зв’язків. Шукайте будь-які можливості для розширення кола спілкування, – радить психолог.

Це означає не втрачати зв’язку з частинами вашого життя, які залишаються з вами. Підтримуйте відносини з друзями, займайтеся своїми хобі. Не відмовляйтеся від занять, місць і людей, які раніше дарували вам задоволення.

Дозвольте собі оплакати минуле. Нехай ця печаль поступово стане світлою і теплою. Намагайтеся відчувати вдячність до минулого.

Спробуйте помітити, коли ви відчуваєте себе жертвою, від якої нічого не залежить. І шукайте те, на що ви можете вплинути. Активна позиція дозволяє швидше адаптуватися і повернутися до повноцінного життя.

Спробуйте уявити, як ви будете дивитися на цей період життя через десять років і де б ви хотіли опинитися тоді.

І головне, не забувайте мріяти і підтримувати себе, незважаючи на будь-які важкі обставини, наполягає психотерапевт.

Джерело: Психологічна підтримка