Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк в комментарии Фактам ICTV объяснила, как длительный стресс может повлиять на работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и какие болезни спровоцировать.

— Стресс, особенно длительный, затяжной, всегда занимал первые места в перечне причин возникновения различных патологий, в том числе и органов пищеварения, — говорит медик.

Людмила Сердюк объяснила, что в состоянии стресса кровь как бы отходит от органов пищеварения в мышцы и нервную систему. Это чревато замедлением всех жизненно-важных процессов в ЖКТ, в результате чего пища медленнее усваивается.

Пища также дольше находится в двенадцатиперстной кишке, а это значит, что на стенку кишечника дольше действуют достаточно агрессивные пищевые соки.

В результате слизистые оболочки желудка и кишечника разрушаются, пища бродит и сегментируется с бактериями, а это в свою очередь может привести к гастриту, дуодениту и геморрою.

Среди наиболее опасных последствий стресса: специфический язвенный колит, язвенная болезнь и хроническое воспалительное заболевание кишечника (болезнь Крона).