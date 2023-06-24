Кортизол — важный гормон, который влияет на многие процессы в организме. О нем стоит узнать побольше, особенно сейчас, когда стресс стал для многих нормой.

По данным клиники Майо , кортизол является основным гормоном стресса. Он повышает уровень сахара в крови, увеличивает использование мозгом глюкозы и делает доступным больше веществ, восстанавливающих ткани. То есть, включает наступательный принцип “бей и беги”.

— Это позволяет нашему телу быстро использовать энергию в стрессовых ситуациях, — говорит Шарлотта Ходжес, заведующая хирургическим отделением Медицинского центра Уайт-Рок в Далласе.

По словам Ходжес, когда она оперирует и сталкивается с какой-то непредвиденной ситуацией, именно выработка кортизола делает ее ум более острым.

Этот гормон необходим для нашего повседневного функционирования. Он имеет обратную связь с мелатонином, дает толчок нашему дню, а затем снижается ночью, чтобы мы могли отдохнуть.

У кортизола есть оптимальный биоритм, который помогает нам поддерживать нашу повседневную деятельность и реагировать на стресс, но проблемы возникают, когда мы получаем его слишком много, слишком мало, или в неподходящее время.

— Перепроизводство кортизола ответственно за жир на животе, — говорит диетолог Бритни Винсент.

По мере того, как повышается уровень кортизола, повышается и уровень сахара в крови. А поджелудочная железа начинает вырабатывать больше инсулина.

Кортизол сам по себе может вызывать увеличение веса, но повышенный уровень инсулина также способствует появлению лишних килограммов.

Вдобавок ко всему повышенная выработка кортизола может привести к разрушению мышц.

Очевидные психологические стрессоры повышения кортизола связаны с работой, отношениями и трудными событиями.

Но некоторые повседневные действия также могут влиять на уровень кортизола.

К ним относятся употребление слишком большого количества сахара или обработанных углеводов, недосыпание или много кофеина.

— Я рекомендую своим клиентам сосредоточиться на факторах стресса, которые можно контролировать, — говорит Винсент.

Убедитесь, что вы спите не менее 7,5 часов, и делайте все возможное, чтобы сон был качественным, добавила она.

Повышение уровня кортизола у большинства людей не настолько драматично, что стоит обратиться к эндокринологу для лечения.

По словам диетолога, лучшее, что люди могут сделать, — это буквально выйти на улицу и просто прогуляться, пусть даже всего 10 минут. Это даст время подумать о своем дне и освободиться от стресса.