Всего три продукта подходят для того, чтобы, без вреда для здоровья, улучшить свое эмоциональное состояние сейчас. Когда — война, обстрелы, потери…

Стрессы, депрессии, панические атаки, приступы отчаяния — со всем этим украинцы сталкиваются чуть ли не ежедневно. Психологи дают советы, как самому, с помощью упражнений или самовнушения, справиться с этим сложным состоянием. Психиатры готовы оказывать профессиональную помощь, если самостоятельно преодолеть свои страхи не удается.

Факты ICTV обратились к эксперту Татьяне Пятковской — психиатру и психофизиологу с несколько необычным вопросом: есть ли продукты, которыми можно заедать стресс — чтобы не набрать вес, не навредить здоровью? И которые способны успокоить, улучшить настроение?

— Мы такие продукты рекомендуем пациентам в качестве мягкого успокоительного. Конечно, стоит учитывать и предпочтения человека, — говорит Пятковская.

Прежде всего врач называет черный шоколад.

По ее словам, именно черный шоколад способствует нормализации работы клеток мозга, потому что он богат антиоксидантами и флаванолами. Причем, чем темнее шоколад, то есть, чем больше процент какао в нем, тем он лучше и полезнее.

Однако, за раз не следует съедать 100-граммовую плитку шоколада — это уже может навредить. Оптимально во время стресса съесть 45 граммов качественного черного шоколада и это придаст вам позитива.

Вторым продуктом, который может помочь оправиться от стресса, врач называет ягоды.

— Они богаты веществами, которые замедляют потерю когнитивных способностей, борются с окислительным стрессом. К этим веществам относятся антиоксиданты, клетчатка, витамины и минералы, — говорит Пятковская.

Сейчас для ягод — самый лучший сезон. Клубника, малина, голубика, крыжовник, смородина, черника, смородина… Выбирайте по вкусу. Добавив в свой рацион горстку любых ягод, или всех понемногу, вы сами не заметите, как тревога и страх будут медленно отступать.

И третий чудо-продукт — зелень.

— Листовая зелень, особенно шпинат, мангольд, а также петрушка, укроп, богаты фолатами. Это вещества, производные от фолиевой кислоты, которые снижают проявления симптомов депрессии, — говорит врач.

Во времена, когда наше ментальное здоровье постоянно находится под бременем стрессов, специалисты советуют обогатить свой рацион также полезными ферментированными продуктами, в частности, квашеной капустой, кефиром и йогуртом.