Убежать от химической или радиационной опасности невозможно, а вот пересидеть до приезда спасателей реально.

Специалист Главного управления ГСЧС Украины в Винницкой области, подполковник службы гражданской защиты Олег Семенов рассказал Фактам ICTV, как уберечься от химической и радиационной атаки.

Хлор и аммиак – химические вещества, которые сразу можно ощутить. Опасность от этих веществ возможна даже в мирные времена. Например, когда на дорогах страны переворачивались грузовики с аммиаком, тогда с места утечки эвакуировали всех людей.

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Ибо это вещество, как и большинство химических, поражает слизистую, вызывая головокружение. Иногда такие отравления приводят к летальным случаям.

Из-за угроз страны-агрессора все начали вспоминать о забытых правилах, как уберечься от химической и радиационной атаки. Они очень просты и действенны, если их правильно соблюдать.

— Не пытайтесь убежать от взрыва. Услышав официальное извещение от власти (!), а не от соседа или родственника, работающего на атомной станции или химическом заводе, старайтесь найти надежное укрытие. Если нет такой возможности, собственный дом может быть крепостью, – говорит Олег Семенов.

По словам эксперта, нужно действовать без паники и эмоций. Первое, что надо сделать — загерметезировать дом. Забить окна всем, что есть под руками – это может быть как одеяло, так и полиэтилен. Также забить ватой или поролоном щели в дверях.

Несколько дней нельзя выходить на улицу. За это время радиация и химические вещества осядут, а к вам придут спасатели со специальной защитой.

— Обязательно нужно иметь дома ватно-марлевые повязки. Они обычно не панацея при радиационной или химической угрозе, но смоченные в воде спасают от ожогов легких и слизистой. Защитой для органов дыхания может быть даже обычный шарф. Самые действенные, конечно, современные противогазы. Именно современные, потому что те, которые производились в 70-80 годах прошлого века, имеют повреждения фильтрации, — говорит подполковник.

Если же радиационная или химическая атака застала вас во дворе – добравшись домой, обязательно выбросьте всю одежду. И по возможности нужно принять душ, но обязательно с мылом. Особенно тщательно вымыть лицо, глаза и уши.

Важно не растирать кожу, а смыться проточной водой. Это в том случае, если у вас есть вода из глубоких скважин. Такие бывают в частных домах, в небольших городах воду часто подают из глубоких скважин.

А поверхностные водопроводы могут быть заражены. Даже кипячение не обеззараживает воду. Поэтому следует всегда иметь в доме запас воды и еды в герметичной упаковке.

Реабилитация от химической и радиационной атаки — долгий процесс. Многие считают, что именно йодная профилактика (йодид калия) спасает от радиации.