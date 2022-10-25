Втекти від хімічної або радіаційної небезпеки неможливо, а от пересидіти до приїзду рятувальників можна.

Фахівець Головного управління ДСНС України у Вінницькій області, підполковник служби цивільного захисту Олег Семенов розповів Фактам ICTV, як вберегтись від хімічної та радіаційної атаки.

Хлор та аміак – хімічні речовини, які відразу можна відчути. Небезпека від цих речовин можлива навіть у мирні часи. Наприклад, коли на дорогах країни перевертались ваговози з аміаком, тоді з місця витоку евакуювали усіх людей.

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Бо ця речовина, як і більшість хімічних, вражає слизову, викликаючи запаморочення. Іноді такі отруєння приводять до летальних випадків.

Через погрози від країни-агресора всі почали згадувати про забуті правила, як вберегтись від хімічної та радіаційної атаки. Вони дуже прості і дієві, якщо їх правильно дотримуватись.

– Не намагайтесь втекти від вибуху. Почувши офіційне сповіщення від влади (!), а не від сусіда чи родича, який працює на атомній станції або хімічному заводі, намагайтесь знайти надійне укриття. Якщо немає такої можливості, власний будинок може бути фортецею, – каже Олег Семенов.

За словами експерта, треба діяти без паніки та емоцій. Перше, шо треба зробити – загерметезувати оселю. Забити вікна усім, що є під руками – це може бути як ковдра, так і поліетилен. Так само забити ватою або поролоном щілини у дверях.

Кілька днів не можна виходити надвір. За цей час і радіація, і хімічні речовини осядуть, а до вас прийдуть рятувальники зі спеціальним захистом.

– Обов’язково треба мати вдома ватно-марлеві пов’язки. Вони, звичайно, не панацея під час радіаційної чи хімічної загрози, але змочені у воді рятують від опіків легенів та слизової. Захистом для органів дихання може бути навіть звичайний шарф. Найдієвіші, звичайно, сучасні протигази. Саме сучасні, бо ті, які виготовлялись у 70-80 роках минулого століття, мають пошкодження фільтрації, – каже підполковник.

Якщо ж радіаційна чи хімічна атака застала вас надворі, діставшись додому, обов’язково викиньте увесь одяг. За можливості потрібно прийняти душ, обов’язково з милом. Особливо ретельно вимити обличчя, очі та вуха.

Важливо не розтирати шкіру, а змитись проточною водою. Це в тому випадку, якщо у вас є вода із глибоких свердловин. Такі бувають у приватних будинках, у невеликих містах воду також часто подають з глибоких свердловин.

Поверхневі водопроводи можуть бути заражені. Навіть кип’ятіння не знезаражує воду. Тому варто завжди мати вдома запас води та їжі в герметичному пакованні.

Реабілітація від хімічної чи радіаційної атаки – довгий процес. Багато хто вважає, що саме йодна профілактика (йодид калію) рятує від радіації.