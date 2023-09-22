По данным Центра общественного здоровья, 10% населения планеты живет с хронической болезнью почек. И более 2 млн человек во всем мире получают лечение диализом или с помощью трансплантации.
Поэтому, чтобы предотвратить образование болезней почек, следует знать причины их появления, главные симптомы, когда стоит обратиться к врачу и как сохранить свои почки здоровыми.
Врач-уролог Александр Наумчук рассказал Фактам ICTV подробнее о заболеваниях почек и как жить, чтобы они никогда не болели.
Причины и симптомы
Причин болезней почек может быть много: от недостатка воды в организме, что ведет к мочекаменной болезни, до переохлаждения организма и нарушений правил гигиены, приводящих к нефриту и пиелонефриту.
Хроническая болезнь почек приводит к тому, что они постепенно и необратимо перестают очищать кровь от токсинов, выводить лишнюю жидкость из организма и поддерживать гормональный баланс.
— Чаще всего пациенты приходят с мочекаменной болезнью. Но это зависит от сезона — в более холодное время люди обращаются с циститом, пиелонефритом уже в качестве осложнений мочекаменной болезни, — отметил врач.
Симптомы воспаления почек
- боль в области почек:
- повышенная температура;
- частое и болезненное мочеиспускание;
- жжение во время мочеиспускания.
Если это мочекаменная болезнь — будут боли в пояснице, частые мочеиспускания, тошнота, рвота.
По словам уролога, в почках могут также появляться опухоли. На них могут указывать постоянные ноющие боли в области почек.
— Чаще всего пациенты приходят и говорят — у меня болят почки. Но чтобы точно понять, что это почки, надо сдавать анализы. Иногда пациенты сами начинают лечить боли в спине, даже не подозревая, что проблема в почках, — утверждает Наумчук.
В сложных случаях, когда человек с болезнью почек долго не обращался к врачу, орган может перестать функционировать, что приводит к удалению.
Диагностика и лечение
Если человек почувствовал вышеперечисленные симптомы, следует обратиться к семейному врачу или к урологу. После консультации врача, необходимо сдать анализы, чтобы определить точный диагноз.
- общий анализ крови;
- общий анализ мочи;
- биохимия крови;
- УЗИ почек и мочевого пузыря.
Врач отмечает, что заниматься самолечением ни в коем случае не нужно, ведь это может только ухудшить состояние здоровья и затянет процесс лечения.
— На сегодняшний день пациенты дошли до того, что когда они приходят в медучреждение, сдают бактериальный посев мочи, — у них все устойчивое. То есть ни один препарат не действует, потому что человек занимался самолечением, бесконтрольно принимал антибиотики, — отметил уролог.
Из народных методов может помогать отвар шиповника как мочегонное средство. Но им нельзя вылечить мочекаменную болезнь.
Чрезмерное употребление мочегонных средств может навредить и привести к снижению артериального давления. Поэтому все средства и препараты следует принимать по рекомендации врача.
Профилактика болезней почек
- Мужчинам и женщинам раз в полгода следует посещать уролога, чтобы вовремя узнать о состоянии своих почек (общий анализ мочи, крови и УЗИ почек и мочевого пузыря);
- Правильно питаться (ограничить употребление фаст-фуда, жареного, жирного, соленого) и пить достаточное количество воды (1,5-2 л в сутки);
- Проверять и контролировать артериальное давление;
- Избавиться от вредных привычек, в частности курения, поскольку это замедляет приток крови к почкам и может снизить их способность нормально функционировать;
- Заниматься спортом, чтобы поддерживать нормальную массу тела, снизить артериальное давление и риск хронической болезни почек;
- Принимать лекарства только по назначению врача.
Как бесплатно лечить почки в Украине
В Украине можно получить медицинские услуги для лечения людей, которые имеют хронические заболевания почек пятой стадии.
Такую услугу предоставляет программа медицинских гарантий НСЗУ, по которой медицинские услуги выполняют методом гемодиализа в амбулаторных условиях.
Для того, чтобы получить бесплатное лечение пациенту необходимо иметь направление врача-нефролога или детского врача-нефролога и обратиться в медицинское учреждение, которое предоставляет такие услуги.