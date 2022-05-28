Нарушение работы поджелудочной железы проявляется разными симптомами. Обострение панкреатита (воспаление поджелудочной железы) сопровождается острой болью в подреберье, под ложечкой, приступами тошноты и рвоты, снижением артериального давления, учащенным пульсом, отсутствием аппетита, общей слабостью.

При сахарном диабете возникает неутолимая жажда, сухость во рту, сухость кожных покровов, зябкость конечностей, головную боль, ухудшение зрения.

— При возникновении тяжелых симптомов нужно обратиться к врачу. А если симптомы легкие, то помочь могут и народные средства, — сказала врач-терапевт Марина Ерина. — Однако помните, что панкреатит, как самостоятельная болезнь возникает редко, а значит, лечить нужно основное заболевание органов желудочно-кишечного тракта.

Смесь из лимона, чеснока и петрушки. Прокрутите на мясорубке 300 г чеснока, 300 г петрушки и один килограмм лимонов с кожурой, но без косточек. Полученную смесь переложить в стеклянную емкость и хранить в холодильнике. Смесь улучшает состояние при болезнях поджелудочной железы.

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Травы. Смешайте в равных частях листья брусники, черники и земляники, а также стручки фасоли и кукурузные рыльца. Положите две столовые ложки смеси в термос, залейте кипятком и оставьте для запаривания.

Смешайте одинаковое количество измельченных листьев мяты, корня девясила, семян укропа, листья сушеницы, зверобой и семена кориандра. Две столовые ложки смеси залейте двумя стаканами кипятка. Настаивать в течение часа. Настой принимать четыре раза в день по полстакана.