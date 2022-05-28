Порушення роботи підшлункової залози проявляється різними симптомами. Загострення панкреатиту (запалення підшлункової залози) супроводжується гострим болем у підребер’ї, під ложечкою, нападами нудоти та блювання, зниженням артеріального тиску, прискореним пульсом, відсутністю апетиту, загальною слабкістю.

При цукровому діабеті виникає невгамовна спрага, сухість у роті, сухість шкірних покривів, мерзлякуватість кінцівок, головний біль, погіршення зору.

– При виникненні тяжких симптомів слід звернутися до лікаря. А якщо симптоми легкі, то можуть допомогти і народні засоби, – сказала лікар-терапевт Марина Єріна. – Однак пам’ятайте, що панкреатит як самостійна хвороба виникає рідко, а значить, лікувати потрібно основне захворювання органів шлунково-кишкового тракту.

Суміш із лимона, часнику та петрушки. Прокрутіть на м’ясорубці 300 г часнику, 300 г петрушки і один кілограм лимонів зі шкіркою, але без кісточок. Отриману суміш перекласти у скляну ємність і зберігати у холодильнику. Суміш покращує стан при хворобах підшлункової залози.

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Трави. Змішайте в рівних частинах листя брусниці, чорниці та суниці, а також стручки квасолі та кукурудзяні рильця. Покладіть дві столові ложки суміші в термос, залийте окропом і залиште для запарювання.

Змішайте однакову кількість подрібненого листя м’яти, кореня оману, насіння кропу, листя сушениці, звіробій і насіння коріандру. Дві столові ложки суміші залийте двома склянками окропу. Наполягати протягом години. Настій приймати чотири рази на день по півсклянки.