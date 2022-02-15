Европейский офис ВОЗ сегодня, 15 февраля, призвал активизировать усилия по вакцинации в странах Восточной Европы, предупредив, что в регион движется приливная волна Омикрона.

Региональный директор Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге отметил, что за последние две недели число случаев заболевания Covid-19 увеличилось более чем вдвое в шести странах — Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, России и Украине.

— Как и ожидалось, волна Омикрон движется на восток. Десять восточных государств-членов уже обнаружили этот вариант, — сказал Клюге.

Европейский регион ВОЗ включает 53 страны, в том числе несколько стран Центральной Азии.

Клюге посетовал на то, что внедрение вакцины в некоторых частях региона все еще происходит относительно медленно.

По его словам, менее 40% людей старше 60 лет завершили серию вакцин против Covid-19 в Боснии и Герцеговине, Болгарии, Кыргызстане, Украине и Узбекистане. А в Болгарии, Грузии и Северной Македонии менее 40% медицинских работников получили хотя бы одну дозу вакцины против Covid-19.

— Я призываю правительства, органы здравоохранения и соответствующих партнеров внимательно изучить местные причины, влияющие на более низкий спрос на вакцины, и разработать специальные меры для срочного повышения уровня вакцинации, — сказал Клюге.

Он подчеркнул, что перед лицом приливной волны Омикрона и с учетом того, что Дельта все еще широко циркулирует на востоке, сейчас не время отменять меры, которые работают на сокращение распространения Covid-19.

Речь идет об избегании людных мест, ношении масок в помещении, улучшении вентиляции и использовании экспресс-тестов для раннего выявления случаев заболевания, добавил Клюге.