Європейський офіс ВООЗ сьогодні, 15 лютого, закликав активізувати зусилля з вакцинації в країнах Східної Європи, попередивши, що в регіон рухається приливна хвиля Омікрона.

Регіональний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Ганс Клюге зазначив, що за останні два тижні кількість випадків захворювання Covid-19 збільшилася більш ніж удвічі в шести країнах – Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Росії та Україні.

– Як і очікувалося, хвиля Омікрона рухається на схід. Десять східних держав-членів вже виявили цей варіант, – сказав Клюге.

Європейський регіон ВООЗ включає 53 країни, зокрема кілька країн Центральної Азії.

Клюге поскаржився на те, що впровадження вакцини в деяких частинах регіону досі відбувається відносно повільно.

За його словами, менше 40% людей старше 60 років завершили серію вакцин проти Covid-19 в Боснії і Герцеговині, Болгарії, Киргизстані, Україні та Узбекистані. А в Болгарії, Грузії та Північній Македонії менше 40% медичних працівників отримали хоча б одну дозу вакцини проти Covid-19.

– Я закликаю уряди, органи охорони здоров’я та відповідних партнерів уважно вивчити місцеві причини, що впливають на більш низький попит на вакцини, і розробити спеціальні заходи для термінового підвищення рівня вакцинації, – сказав Клюге.

Він підкреслив, що перед обличчям приливної хвилі Омікрона і з огляду на те, що Дельта досі широко циркулює на сході, зараз не час скасовувати заходи, які працюють на скорочення поширення Covid-19.

Йдеться про уникнення людних місць, носіння масок у приміщенні, поліпшення вентиляції та використання експрес-тестів для раннього виявлення випадків захворювання, додав Клюге.