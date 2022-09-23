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И это не “перекись” водорода: чем можно эффективно обработать рану

23 сентября 2022, 17:06
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
антисептик
Источник: Depositphotos

Фармацевт Андрей Чимбара на площадке онлайн-ресурса Береги себя рассказал, какой антисептик действительно эффективен при обработке ран и порезов и должен быть в каждой домашней аптечке. Небольшой спойлер — это не “перекись” водорода.

— Раствор пероксида водорода (так правильно называть этот препарат) нельзя считать совсем уж бесполезным антисептиком. Но аптечный раствор имеет настолько малую концентрацию, что эффективнее будет промыть поверхностную рану чистой водой, — объясняет фармацевт.

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По его мнению, популярным еще в советские времена 3% раствор пероксида водорода стал, благодаря наглядной реакции при нанесении на рану: мол, шипит, значит работает.

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Но чистой проточной воды вместо “перекиси” вполне достаточно, утверждает Андрей.

По его словам, что действительно стоит положить в домашнюю аптечку, так это хлоргексидин. Этот антисептик прозрачный, не причиняет дополнительной боли. Однако важно обращать внимание на концентрацию: она должна быть хотя бы 0,5-2% в зависимости от лечебной цели, объясняет эксперт.

Источник: Береги себя

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