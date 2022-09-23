Фармацевт Андрій Чимбара на майданчику онлайн-ресурсу Бережи себе розповів, який антисептик дійсно ефективний при обробці ран і порізів і повинен бути в кожній домашній аптечці. Невеличкий спойлер – це не “перекис” водню.

– Розчин пероксиду водню (так правильно називати цей препарат) не можна вважати вже зовсім марним антисептиком. Але аптечний розчин має настільки малу концентрацію, що ефективніше буде промити поверхневу рану чистою водою, – пояснює фармацевт.

На його думку, популярним ще в радянські часи 3% розчин пероксиду водню став, завдяки наочній реакції при нанесенні на рану: мовляв, шипить, значить працює.

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Але чистої проточної води замість “перекису” цілком достатньо, стверджує Андрій.

За його словами, що дійсно варто покласти до домашньої аптечки, так це хлоргексидин. Цей антисептик прозорий, не заподіює додаткового болю. Однак важливо звертати увагу на концентрацію: вона повинна бути хоча б 0,5-2% в залежності від лікувальної мети, пояснює експерт.

Джерело: Бережи себе