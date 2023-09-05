В зависимости от вида заболевания глаз или травмы, а также степени понижения зрения выделяют три основные группы инвалидности. Как устанавливают инвалидность по зрению и что нужно об этом знать – читайте в материале.

Инвалидность по зрению: определение группы

Первая группа. Ее дают при выраженных органических расстройствах зрительного аппарата, которые привели к ограничению жизнедеятельности третьей степени. К примеру, полная слепота обоих глаз или почти полная слепота в сочетании с медицинскими и социальными ограничениями жизнедеятельности. Вторая группа инвалидности. Ставят при ограничении жизнедеятельности второй ступени. Например, в ситуациях, когда человек плохо видит единым глазом или обоими, не способен выполнять привычную ему деятельность и требует особых мер ухода. Третья группа инвалидности. Ее назначают тогда, когда имеется умеренное нарушение здоровья с ограничением жизнедеятельности первой ступени. Это ограничение трудовой деятельности по зрению, средняя степень видения, требующая постоянной коррекции очками или линзами. При каждом офтальмологическом заболевании критерии оцениваются индивидуально. Это зависит от вида профессиональной деятельности, возраста и других условий. Обычно глазные болезни подвержены прогрессированию, поэтому степень инвалидности может изменяться с возрастом.

Как оформить инвалидность по зрению: инструкция

Обследуйтесь у семейного врача. После этого группа врачей должна поставить запись в медицинской карточке пациента, а также в форме 088/о – Направление на медико-социально-экспертную комиссию (МСЭК). Ее должен заполнить семейный или главный врач и внести в форму информацию о пациенте, его болезни и причинах предоставления инвалидности. Пройдите врачебно-консультативную комиссию. Дальше вас направят на медико-социальную экспертизу. Экспертиза должна состояться в течение пяти рабочих дней — с тех пор, как ЛКК направила направление пациента. Экспертиза дает необходимый план лечения и реабилитации. После этого МСЭК принимает решение (в течение 5 рабочих дней).

Какие документы нужно подавать в МСЭК