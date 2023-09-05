Залежно від виду захворювання очей або травми, а також ступеня зниження зору виділяють три основні групи інвалідності. Як встановлюють інвалідність через зір та що потрібно про це знати – читайте в матеріалі.

Інвалідність через зір: визначення групи

Перша група. Її дають при виражених органічних розладах зорового апарату, які привели до обмежень життєдіяльності третього ступеня. Наприклад, повна сліпота обох очей або майже повна сліпота в поєднанні з медичними та соціальними обмеженнями життєдіяльності. Друга група. Ставлять за обмеження життєдіяльності другого ступеня. Наприклад, у ситуаціях, коли людина погано бачить єдиним оком або обома, не здатна виконувати звичну їй діяльність і вимагає особливих заходів догляду. Третя група. Її назначають тоді, коли є помірне порушення здоров’я з обмеженням життєдіяльності першого ступеня. Це обмеження трудової діяльності через зір, середній ступінь бачення, який вимагає постійної корекції окулярами або лінзами.

При кожному офтальмологічному захворюванні критерії оцінюються індивідуально. Це залежить від виду професійної діяльності, віку та інших умов. Зазвичай очні хвороби схильні до прогресування, тому ступінь інвалідності може змінюватися з віком.

Як оформити інвалідність через зір: інструкція

Обстежтеся в сімейного лікаря. Після цього група лікарів має зробити запис у медичній картці пацієнта, а також у формі 088/о Направлення на медико-соціально-експертну комісію (МСЕК). ЇЇ має заповнити сімейний або головний лікар і внести до форми інформацію про пацієнта, його хворобу та причини надання інвалідності. Пройдіть лікарсько-консультативну комісію. Далі вас направлять на медико-соціальну експертизу. Експертиза має відбутися протягом п’ятьох робочих днів — відколи ЛКК надіслала направлення пацієнта. Експертиза надає необхідний план лікування і реабілітації. Після цього МСЕК ухвалює рішення (протягом 5 робочих днів).

Які документи потрібно подавати у МСЕК