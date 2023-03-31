Эксперты-дерматологи рассказали, означают ли инъекции ботокса в 20 или 30 лет более гладкую кожу и меньшее количество морщин в будущем.

Большинство людей, которые используют ботулинический токсин, нейротоксический белок, известный под торговой маркой Ботокс, это женщины старше 40 лет. Но в социальных сетях ходят слухи о том, что, если начать использовать его в молодом возрасте, это может помочь остановить признаки старения.

В то время как большинство дерматологов согласны с тем, что этот подход работает, некоторые беспокоятся, что пациенты слишком рано начинают применять уколы красоты и предостерегают от долгосрочных финансовых затрат на повторные инъекции.

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— Вы делаете это, чтобы замедлить процесс старения, а не остановить его, — уверяет американский дерматолог Шерин Идрисс.

Врачи подчеркивают, что применение ботокса откладывает появление морщин, а не предотвращает его.

— Мать-природа всегда побеждает, — говорит директор Центра дерматологии, лазерной и косметической медицины в Массачусетской больнице Мэтью Аврам.

По словам эксперта, даже если вы начнете применять ботокс в молодом возрасте, у вас все равно будут эмоции и вы в конце концов покроетесь морщинами.

Хорошая новость заключается в том, что хотя нейротоксин выветривается примерно через три-четыре месяца, некоторые врачи говорят, что он замедляет естественный процесс старения.

При этом большинство дерматологов согласны с тем, что ботокс является безопасным и надежным методом омоложения. Каждый год выполняются миллионы процедур и почти нет сообщений о серьезных побочных эффектах.

Крупномасштабных клинических или обсервационных исследований профилактического ботокса не проводилось. Но несколько дерматологов указали на негативные последствия приостановки лечения. Однако эффект отмены трудно отследить, поскольку лишь немногие прекращают инъекции после их начала.

В качестве альтернативы ботоксу многие врачи указывают на солнцезащитный крем или ретинолы, которые могут увеличить количество коллагена в коже и противодействовать видимым эффектам старения.

Если вы подумываете о введении ботокса в свои 30 лет, обратитесь за консультацией к дерматологу. Иногда специалисты предлагают молодым пациентам подождать.