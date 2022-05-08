По данным Общества эстетической пластической хирургии (ASAPS), среди нехирургических процедур, выполняемых сертифицированными пластическими хирургами в США, дермальные наполнители уступают по популярности только ботоксу.

Надутые губки — это термин, который используется для описания общего эффекта слишком большого количества дермального наполнителя. Это когда из-за слишком усердных инъекций губы настолько раздуваются, что начинают выгибаться наружу.

Еще одна часто упоминаемая неудача с наполнителем возникает, когда щеки раздуваются и расширяются, о чем комик Эми Шумер заявила в своем Instagram несколько месяцев назад: после пробного вождения наполнителя, она стала она похожа на острощекую диснеевскую злодейку Малефисенту.

Однако, несмотря на известность названия, дерматологи говорят, что все еще существует много путаницы в отношении того, для чего следует и не следует использовать наполнители.

FDA описывает дермальные наполнители как гелеобразные вещества, которые вводятся под кожу для увеличения объема или уменьшения морщин.

Ингредиенты часто включают гиалуроновую кислоту, гидроксиапатит кальция и полимолочную кислоту.

— Филлер действительно предназначен для воссоздания естественной поддержки жира и костей, которую мы имели пять или 10 лет назад, — говорит нью-йоркский дерматолог Роберт Анолик.

Среди филлеров, одобренных FDA, врачи часто выделяют филлеры на основе гиалуроновой кислоты, такие как Juvéderm Voluma XC, как особенно популярные.

Пациенты в бруклинском офисе глазно-лицевого пластического хирурга Чанев Джиннитон называют это причудливым желе. А нью-йоркский пластический хирург Дэвид Шафер говорит, что он заказывает в три или четыре раза больше Voluma, чем до пандемии в 2019 году, и вводит в среднем от 100 до 150 шприцев в неделю.

Источник: WSJ