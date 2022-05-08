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Краса

Ботокс або гіалуронка? Які уколи краси найбільш популярні серед косметологів

8 Травня 2022, 17:47
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
краса
Джерело: Depositphotos

За даними Товариства естетичної пластичної хірургії (ASAPS), серед нехірургічних процедур, що виконуються сертифікованими пластичними хірургами в США, дермальні наповнювачі поступаються за популярністю тільки ботоксу.

Надуті губки – це термін, який використовується для опису загального ефекту занадто великої кількості дермального наповнювача. Це коли через занадто старанних ін’єкцій губи настільки роздуваються, що починають вигинатися назовні.

Ще одна часто згадувана невдача з наповнювачем виникає, коли щоки роздуваються і розширюються, про що комік Емі Шумер заявила в своєму Instagram кілька місяців тому: після пробного водіння наповнювача, вона стала вона схожа на гострощекую діснеївську лиходійку Малефісенту.

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Однак, незважаючи на популярність назви, дерматологи кажуть, що все ще існує багато плутанини щодо того, для чого слід і не слід використовувати наповнювачі.

FDA описує дермальні наповнювачі як гелеподібні речовини, які вводяться під шкіру для збільшення обсягу або зменшення зморшок.

Інгредієнти часто включають гіалуронову кислоту, гідроксиапатит кальцію та полімолочну кислоту.

– Філлер дійсно призначений для відтворення природної підтримки жиру і кісток, яку ми мали п’ять або 10 років тому, – говорить нью-йоркський дерматолог Роберт Анолік.

Серед філерів, схвалених FDA, лікарі часто виділяють філери на основі гіалуронової кислоти, такі як Juvéderm Voluma XC, як особливо популярні.

Пацієнти в Бруклінському офісі очно-лицьового пластичного хірурга Чанев Джиннітон називають це химерним желе. А нью-йоркський пластичний хірург Девід Шафер каже, що він замовляє в три-чотири рази більше Voluma, ніж до пандемії в 2019 році, і вводить в середньому від 100 до 150 шприців на тиждень.

Джерело: WSJ

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Краса, Медики, поради лікаря
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