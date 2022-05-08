За даними Товариства естетичної пластичної хірургії (ASAPS), серед нехірургічних процедур, що виконуються сертифікованими пластичними хірургами в США, дермальні наповнювачі поступаються за популярністю тільки ботоксу.

Надуті губки – це термін, який використовується для опису загального ефекту занадто великої кількості дермального наповнювача. Це коли через занадто старанних ін’єкцій губи настільки роздуваються, що починають вигинатися назовні.

Ще одна часто згадувана невдача з наповнювачем виникає, коли щоки роздуваються і розширюються, про що комік Емі Шумер заявила в своєму Instagram кілька місяців тому: після пробного водіння наповнювача, вона стала вона схожа на гострощекую діснеївську лиходійку Малефісенту.

Однак, незважаючи на популярність назви, дерматологи кажуть, що все ще існує багато плутанини щодо того, для чого слід і не слід використовувати наповнювачі.

FDA описує дермальні наповнювачі як гелеподібні речовини, які вводяться під шкіру для збільшення обсягу або зменшення зморшок.

Інгредієнти часто включають гіалуронову кислоту, гідроксиапатит кальцію та полімолочну кислоту.

– Філлер дійсно призначений для відтворення природної підтримки жиру і кісток, яку ми мали п’ять або 10 років тому, – говорить нью-йоркський дерматолог Роберт Анолік.

Серед філерів, схвалених FDA, лікарі часто виділяють філери на основі гіалуронової кислоти, такі як Juvéderm Voluma XC, як особливо популярні.

Пацієнти в Бруклінському офісі очно-лицьового пластичного хірурга Чанев Джиннітон називають це химерним желе. А нью-йоркський пластичний хірург Девід Шафер каже, що він замовляє в три-чотири рази більше Voluma, ніж до пандемії в 2019 році, і вводить в середньому від 100 до 150 шприців на тиждень.

Джерело: WSJ