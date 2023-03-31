Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Актуально

Ін’єкції краси: чи може введення ботоксу запобігти зморшкам у майбутньому

31 Березня 2023, 10:04
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
ботокс
Джерело: Pixabay

Експерти-дерматологи розповіли, чи означають ін’єкції ботоксу в 20 або 30 років більш гладку шкіру і меншу кількість зморшок у майбутньому.

Більшість людей, які використовують ботулінічний токсин, нейротоксичний білок, відомий під торговою маркою Ботокс, це жінки старші за 40 років. Але в соціальних мережах ходять чутки про те, що, якщо почати використовувати його в молодому віці, це може допомогти зупинити ознаки старіння.

Хоча більшість дерматологів сходяться на думці, що такий підхід працює, деякі непокояться, що пацієнти починають застосовувати уколи краси занадто рано і застерігають від довгострокових фінансових витрат на повторні ін’єкції.

Зараз дивляться

Читайте також:
уколи красиУколи краси: що це та кому допоможе

– Ви робите це, щоб уповільнити процес старіння, а не зупинити його, – запевняє американський дерматолог Шерін Ідрісс.

Лікарі наголошують, що застосування ботоксу відкладає появу зморшок, а не запобігає їй.

– Мати-природа завжди перемагає, – каже директор Центру дерматології, лазерної та косметичної медицини в Массачусетській лікарні Метью Аврам.

За словами експерта, навіть якщо ви почнете застосовувати ботокс у молодому віці, у вас все одно будуть емоції, і ви врешті-решт покриєтеся зморшками.

Хороша новина полягає в тому, що хоча нейротоксин вивітрюється приблизно через три-чотири місяці, деякі лікарі кажуть, що він уповільнює природний процес старіння.

Водночас більшість дерматологів згодні з тим, що ботокс є безпечним і надійним методом омолодження. Щороку проводяться мільйони процедур, і майже немає повідомлень про серйозні побічні ефекти.

Широкомасштабних клінічних або спостережних досліджень профілактичного ботоксу не проводилося. Але кілька дерматологів вказали на негативні наслідки призупинення лікування. Однак ефект скасування важко відстежити, оскільки небагато людей припиняють ін’єкції після їхнього початку.

Як альтернативу ботоксу, багато лікарів вказують на сонцезахисний крем або ретиноли, які можуть збільшити кількість колагену в шкірі та протидіяти видимим наслідкам старіння.

Якщо ви плануєте ввести ботокс у свої 30 років, зверніться за консультацією до дерматолога. Іноді фахівці пропонують молодим пацієнтам почекати.

Джерело
NYT
Теги
ботокс Краса поради лікаря
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь