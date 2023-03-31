Експерти-дерматологи розповіли, чи означають ін’єкції ботоксу в 20 або 30 років більш гладку шкіру і меншу кількість зморшок у майбутньому.

Більшість людей, які використовують ботулінічний токсин, нейротоксичний білок, відомий під торговою маркою Ботокс, це жінки старші за 40 років. Але в соціальних мережах ходять чутки про те, що, якщо почати використовувати його в молодому віці, це може допомогти зупинити ознаки старіння.

Хоча більшість дерматологів сходяться на думці, що такий підхід працює, деякі непокояться, що пацієнти починають застосовувати уколи краси занадто рано і застерігають від довгострокових фінансових витрат на повторні ін’єкції.

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– Ви робите це, щоб уповільнити процес старіння, а не зупинити його, – запевняє американський дерматолог Шерін Ідрісс.

Лікарі наголошують, що застосування ботоксу відкладає появу зморшок, а не запобігає їй.

– Мати-природа завжди перемагає, – каже директор Центру дерматології, лазерної та косметичної медицини в Массачусетській лікарні Метью Аврам.

За словами експерта, навіть якщо ви почнете застосовувати ботокс у молодому віці, у вас все одно будуть емоції, і ви врешті-решт покриєтеся зморшками.

Хороша новина полягає в тому, що хоча нейротоксин вивітрюється приблизно через три-чотири місяці, деякі лікарі кажуть, що він уповільнює природний процес старіння.

Водночас більшість дерматологів згодні з тим, що ботокс є безпечним і надійним методом омолодження. Щороку проводяться мільйони процедур, і майже немає повідомлень про серйозні побічні ефекти.

Широкомасштабних клінічних або спостережних досліджень профілактичного ботоксу не проводилося. Але кілька дерматологів вказали на негативні наслідки призупинення лікування. Однак ефект скасування важко відстежити, оскільки небагато людей припиняють ін’єкції після їхнього початку.

Як альтернативу ботоксу, багато лікарів вказують на сонцезахисний крем або ретиноли, які можуть збільшити кількість колагену в шкірі та протидіяти видимим наслідкам старіння.

Якщо ви плануєте ввести ботокс у свої 30 років, зверніться за консультацією до дерматолога. Іноді фахівці пропонують молодим пацієнтам почекати.