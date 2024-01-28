С понедельника, 29 января, все школьники Винницы перейдут на онлайн-обучение, чтобы предотвратить распространение гриппа А. Такое решение приняла городская комиссия по вопросам безопасности в связи со стремительным ростом заболеваемости гриппом.

Об этом сообщили в Винницком городском совете.

Рост количества больных

— Такое решение связано со стремительным ростом количества больных гриппом А в нашей громаде. Поэтому на ближайший период инициировали онлайн-обучение, — заявила директор Департамента образования городского совета Оксана Яценко.

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Сообщение для родителей

По словам Яценко, родители детей уже получили сообщение от школ о переходе на обучение в таком формате. Им рекомендуют поддерживать контакт с учителями и придерживаться расписания занятий

Директор Департамента также отметила, что такие рекомендации не нарушают основные принципы образования, а уполномоченные лица и в дальнейшем будут следить за ситуацией.