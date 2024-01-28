Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Їжа Підтримати Відео
Актуально

Із 29 січня: у Вінниці через грип А школярі перейдуть на онлайн-навчання

28 Січня 2024, 09:53
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
школа
Джерело: Depositphotos

Із понеділка, 29 січня, усі школярі Вінниці перейдуть на онлайн-навчання, щоб запобігти поширенню грипу А. Таке рішення ухвалила міська комісія з питань безпеки у зв’язку зі стрімким зростанням захворюваності на грип.

Про це повідомили у Вінницькій міській раді.

Зростання кількості хворих

– Таке рішення пов’язане зі стрімким зростанням кількості хворих на грип А в нашій громаді. Тому на найближчий період ініціювали онлайн-навчання, – заявила директорка Департаменту освіти міської ради Оксана Яценко.

Читайте також:
лікарнянийУ МОЗ розказали, як за наявності симптомів грипу чи ГРВІ без відвідування лікаря отримати лікарняний

Зараз дивляться

Повідомлення для батьків

За словами Яценко, батьки дітей уже отримали повідомлення від шкіл про перехід на навчання в такому форматі. Їм рекомендують підтримувати контакт із учителями та дотримуватися розкладу занять.

Директорка Департаменту також зазначила, що такі рекомендації не порушують основних засад освіти, а вповноважені особи й надалі стежитимуть за ситуацією.

Джерело
УНН
Теги
Вінниця Грип в Україні Онлайн освіта Школа
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь