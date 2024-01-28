Із понеділка, 29 січня, усі школярі Вінниці перейдуть на онлайн-навчання, щоб запобігти поширенню грипу А. Таке рішення ухвалила міська комісія з питань безпеки у зв’язку зі стрімким зростанням захворюваності на грип.

Про це повідомили у Вінницькій міській раді.

Зростання кількості хворих

– Таке рішення пов’язане зі стрімким зростанням кількості хворих на грип А в нашій громаді. Тому на найближчий період ініціювали онлайн-навчання, – заявила директорка Департаменту освіти міської ради Оксана Яценко.

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Повідомлення для батьків

За словами Яценко, батьки дітей уже отримали повідомлення від шкіл про перехід на навчання в такому форматі. Їм рекомендують підтримувати контакт із учителями та дотримуватися розкладу занять.

Директорка Департаменту також зазначила, що такі рекомендації не порушують основних засад освіти, а вповноважені особи й надалі стежитимуть за ситуацією.