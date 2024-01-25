Как сообщили в Министерстве здравоохранения Украины, на минувшей неделе, с 15 по 21 января, в больницы с ОРВИ, гриппом и Covid-19 госпитализированы 4 728 украинцев, 2 364 из которых — дети до 17 лет. Всего за неделю выявили 142 006 случаев заболевания ОРВИ, гриппом и Covid-19.

— С начала октября 2023 года гриппом, ОРВИ и Covid-19 в стране переболело 2 288 634 украинца, 54% — дети, — говорится в сообщении.

Преобладает Covid-19

Отмечается, что в настоящее время во всех регионах Украины сохраняется неэпидемический уровень. Среди всех зарегистрированных случаев острых респираторно-вирусных заболеваний преобладает Covid-19.

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С начала эпидсезона в Украине зарегистрировано 130 232 случая заболевания Covid-19 и 650 летальных исходов вследствие осложнения заболевания, среди которых четыре — среди детей.

Вакцины против гриппа и Covid-19

В Минздраве напомнили, что вакцину против гриппа, корейского или французского производства, можно купить в аптеке. Оба препарата прошли государственный контроль качества.

Вакцинация против Covid-19 в 2024 году, как и в предыдущие годы, остается бесплатной для каждого украинца. Записаться на нее можно у своего семейного врача или сделать ее в пункте прививок в медучреждениях.

Сейчас работают две тысячи пунктов прививок, узнать их адреса и график работы можно позвонив в контакт-центр Минздрава по номеру 0 800 60 20 19, уточнили в ведомстве.