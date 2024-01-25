Як повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України, минулого тижня, з 15 до 21 січня, до лікарень із ГРВІ, грипом та Covid-19 госпіталізовано 4 728 українців, 2 364 з яких – діти до 17 років. Загалом за тиждень виявили 142 006 випадків захворювання на ГРВІ, грип та Covid-19.

– Від початку жовтня 2023 року на грип, ГРВІ та Covid-19 у країні перехворіло 2 288 634 українці, 54% – діти, – йдеться в повідомленні.

Переважає Covid-19

Зазначається, що наразі в усіх регіонах України зберігається неепідемічний рівень. Серед усіх зареєстрованих випадків гострих респіраторно-вірусних захворювань переважає Covid-19.

Зараз дивляться

Від початку епідсезону в Україні зареєстровано 130 232 випадки захворювання на Covid-19 та 650 летальних випадків унаслідок ускладнення захворювання, серед яких чотири – серед дітей.

Вакцини проти грипу та Covid-19

У МОЗ нагадали, що вакцину проти грипу, корейського або французького виробництва, можна купити в аптеці. Обидва препарати пройшли державний контроль якості.

Вакцинація проти Covid-19 у 2024 році, як і в попередні роки, залишається безкоштовною для кожного українця. Записатися на неї можна у свого сімейного лікаря або зробити її в пункті щеплень у медзакладах.

Наразі працюють дві тисячі пунктів щеплень, дізнатися їхні адреси та графік роботи можна зателефонувавши до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19, уточнили у відомстві.